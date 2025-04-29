Запуск відбувся з майданчика на авіабазі Кейп-Канаверал у Флориді приблизно о 19:00 за місцевим часом. Усі системи спрацювали без збоїв, а погодні умови сприяли успішному старту ракети Atlas V, яка доставила першу партію супутників зв’язку Kuiper на орбіту, інформує 24 Канал.

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Супутники було виведено на висоту приблизно 450 кілометрів над Землею. Після відокремлення від ракети Amazon розпочне тестування їхньої здатності маневрувати в навколоземному просторі та забезпечувати зв’язок із наземною інфраструктурою компанії.

Amazon оголосила про плани створення низькоорбітального сузір’я супутників ще шість років тому. Метою проєкту є створення конкурентної альтернативи глобальній інтернет-мережі Starlink, яка вже налічує близько 8 000 супутників у низькій орбіті.

Відповідно до вимог ліцензійних органів, Amazon має вивести на орбіту щонайменше 1 618 супутників до літа наступного року, що вимагає високого темпу запусків.

Оскільки Amazon не має власних ракет-носіїв, компанія покладається на партнерські угоди з ULA, конкурентом SpaceX, а також з європейською компанією Arianspace та стартапом Blue Origin, заснованим Джеффом Безосом.

Загалом Amazon вже забронювала понад 80 запусків і планує інвестувати щонайменше 10 мільярдів доларів у створення супутникової інфраструктури зв’язку.

А тим часом Росія створює зброю для боротьби з такими супутниками на орбіті. Як Росія намагається глушити Starlink і чи дійсно це працює, можна прочитати в нашому матеріалі.