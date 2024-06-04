Електричний ралійний автомобіль Callum Skye дебютував на виставці у Лондоні

"Асфальтовий ралійний автомобіль" з електричним приводом продемонстрували на престижному конкурсі Concours on Savile Row. Цей лімітоване авто, розроблене відомим англійським дизайнерським домом Callum, привернуло увагу не лише своїм витонченим дизайном, але й інноваційним підходом до маркетингу.

Прототип автомобіля був виставлений на лондонській вулиці Савіл-Роу, яка є синонімом дизайнерського одягу та розкоші. Відкриття Callum Skye в цьому місці не було випадковим; це був прорахований крок, щоб привернути увагу заможних перехожих, відомих своїми вибагливими смаками та значними можливостями витрачати гроші на власний розсуд.

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Callum Skye вирізняється не лише унікальним дизайном, але й має комплект з потужних електромоторів по одному на кожній осі, що видає 247 к.с.

Ця потужність дозволяє спортивному кросоверу розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за чотири секунди, зберігаючи при цьому розподіл ваги 50:50 для оптимальної керованості.

більшість сучасних компактних кросоверів мають лише передній привід. Але ж ми купуємо кросовер, щоб впевнено почуватись за будь-якої погоди! В цьому сегменті хороший варіант авто SUZUKI, де повний привід є навіть в базі. SUZUKI S-CROSS 2024 року оснащується системою ALLGRIP SELECT, яка має яка має 4 режими роботи та дозволяє підлаштовуватися до будь-якого покриття.

Дебют автомобіля Callum Skye мав приголомшливий успіх: лише за два дні після презентації було отримано більше десятка підтверджених замовлень.



Електричний кросовер Callum Skye на Савіл-Роу / Фото Matt Howell

Ян Каллум, ідейний натхненник бренду, не новачок в автомобільному світі. З портфоліо, що включає:

Nissan R390,

Ford RS200,

Jaguar i-Pace.

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Очікується, що Callum Skye буде випущено обмеженим тиражем, а доставка клієнтам запланована на середину 2026 року.

З ціною близько 100 000 доларів і заявленим запасом ходу на одній зарядці 270 кілометрів, Callum Skye готовий змінити правила гри на ринку електромобілів, пропонуючи ексклюзивність, продуктивність і стиль.