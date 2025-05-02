Gemini від Google тепер може редагувати ваші зображення безпосередньо в додатку

Google додає до Gemini нову функцію – тепер у застосунку можна редагувати зображення за допомогою штучного інтелекту. Можна змінювати фон, стиль, об’єкти й навіть зовнішність на особистих фото, використовуючи звичайні текстові підказки.

Як це працює

Нова функція, яка раніше була доступна лише розробникам через Google AI Studio, тепер поступово з’являється для ширшої аудиторії більш ніж 45 мовами в більшості країн. Вона дає змогу змінювати як зображення, згенеровані самим Gemini, так і ті, що були завантажені вами з телефона або комп’ютера, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Google.

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Користувачі можуть вносити зміни за допомогою текстових підказок природною мовою, а редагування підтримує багатокроковий режим. Це означає, що ви можете неодноразово коригувати зображення, зберігаючи контекст – наприклад, змінити фон із трави на пляж або додати на собаку капелюха. Так само можливо замінити об’єкти, змінити стиль зображення чи візуальні деталі, як-от колір одягу чи волосся на фото.



Один з прикладів використання нових функцій редагування зображень у додатку Gemini / Фото Google

Функція працює на поточних моделях Gemini й дозволяє отримувати розширені візуально-текстові відповіді на запити. Наприклад, можна попросити штучний інтелект створити чернетку казки на ніч про драконів із відповідними ілюстраціями або створити інструкцію з покроковими зображеннями.

З міркувань безпеки та прозорості, всі зображення, які створює або редагує Gemini, мають невидимий цифровий водяний знак SynthID. Google також тестує додавання видимого маркування – зображення можуть містити спеціальну позначку "AI" у нижньому правому куті.

Прямо зараз ця функція ще недоступна для акаунтів Google Workspace або Education. Проте в найближчі тижні вона відкриватиметься для дедалі більшої кількості користувачів по всьому світу.