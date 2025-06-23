Регулятори взялися за роботаксі Tesla вже через день після його запуску: що з ним не так

Запуск сервісу роботаксі Tesla в Остіні призвів до негайної реакції з боку федеральних регуляторів. Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) зв'язалося з компанією Tesla вже наступного дня після початку роботи, отримавши відеодокази численних порушень правил дорожнього руху з боку автономних автомобілів.

Перші кроки Tesla Robotaxi викликають питання

Сервіс автономних поїздок Tesla, запущений в Остіні, штат Техас, пропонує тестові поїздки вузькому колу перших користувачів, які готові платити за новизну, хоча в кожному автомобілі наразі присутній спостерігач для контролю, тобто працівник компанії. Попри те, що цей запуск був обмеженим за масштабом, в інтернеті швидко з'явилися відео, що демонструють низку проблемних інцидентів. Однією з помітних подій став випадок, коли кермо роботаксі почало неконтрольовано смикатися вліво і вправо, а навігаційна система автомобіля швидко перемикалася між двома різними маршрутами, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Хоча зрештою Tesla виправила свою траєкторію, невдовзі після цього автомобіль виїхав за подвійну суцільну лінію. Цей інцидент, за спостереженнями, міг бути спричинений навігаційною проблемою, коли автомобіль передчасно зайняв смугу для повороту.

Інший широко поширений інцидент зафіксував, як один з автономних автомобілів Tesla неодноразово різко гальмував, проїжджаючи повз машини поліції, які не перебували на проїжджій частині і не вимагали зупинки. Відео також показали, як роботаксі виїжджали на зустрічну смугу, проїжджали через зони, де обгін заборонений, зупинялися посеред перехрестя. Крім того, були повідомлення про затримки сенсорного екрана в салоні, що призводило до випадкових дзвінків у службу підтримки, а також про те, що автомобілі зупинялися на значній відстані від місця призначення, тож пасажирам доводилося ще довго йти.

Регулятори вже працюють

Національне управління безпеки дорожнього руху підтвердило, що вони зв'язалися з Tesla для збору додаткової інформації щодо цих інцидентів. Агентство заявило, що після оцінки звітів та іншої інформації NHTSA вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху.

Важливо зазначити, що згідно з законодавством США, NHTSA не проводить попереднього схвалення нових технологій або систем транспортних засобів. Натомість виробники самі сертифікують, що кожен автомобіль відповідає стандартам безпеки NHTSA, тоді як агентство лише розслідує інциденти, пов'язані з потенційними дефектами безпеки, а також випадки аварій, які вже сталися.

Проблеми, переваги та нездійснені обіцянки

На відміну від конкурентів, таких як Waymo, які спочатку проводили тестування з людськими наглядачами як за кермом, так і на пасажирському сидінні до комерційного запуску, Tesla відразу перейшла до комерційних операцій, змушуючи пасажирів їздити з людиною на борту. Наявність цих "моніторів безпеки", попри попередні обіцянки Ілона Маска про повністю автономний сервіс, підкреслює сумнівні можливості технології на цей час.

Роботаксі також обмежені лише певною територією, детальна карта якої занесена в пам'ять машин. Вони повинні знати кожен сантиметр дороги, кожен поворот, кожен світлофор, перехрестя, знати розмітку тощо. Фактично ми маємо автомобілі, які працюють в найкращих можливих умовах, але навіть цього, як можна бачити, їм недостатньо.

Раніше Ілон Маск заявляв, що його технологія матиме перевагу над конкурентами. Waymo, наприклад, так само працює лише на конкретній території, карта якої занесена в пам'ять. Але Маск заявляв, що його "Повне самостійне водіння" (Full Self-Driving, FSD) дозволить автомобілям працювати будь-де, не вивчаючи карту заздалегідь. Функціонал FSD повинен бути настільки розумним, щоб адаптуватися в реальному часі – розуміти розмітку, знаки, присутність інших машин, людей та інших перешкод на дорозі, навіть там, де водій раніше ніколи не був. Але схоже, що до цього ще дуже далеко. Кожен рік, починаючи з 2015 року, Маск обіцяє випустити фінальну версію Full Self-Driving "до кінця року", але так і не зробив цього. Роботаксі вкотре показало, що система все ще сира й далека до виходу з тестового режиму. Попри це Ілон обіцяє масштабування сервісу до мільйона роботаксі на американських дорогах до кінця 2026 року.