У громадських вбиральнях Китаю почали з'являтися незвичні дозатори. Щоб отримати туалетний папір, людина мусить відсканувати QR-код смартфоном і переглянути коротку рекламу. Альтернативою є оплата невеликої суми. Ця система, хоч і виглядає антиутопічною, покликана вирішити давню проблему марнотратства.

У мережі з'явилося відео, де жінка використовує смартфон для активації дозатора з туалетним папером. Після сканування QR-коду їй пропонують вибір: заплатити кілька центів або переглянути рекламу, розповідає 24 Канал з посиланням на Instagram сторінку China Insider.

Навіщо змушувати людей дивитися рекламу в туалеті?

Сам процес займає лише кілька секунд. Хоча точне місце зйомки невідоме, ця технологія є вирішенням проблеми крадіжок туалетного паперу, що є давньою соціальною проблемою в Китаї.

За даними медіа, ця система призначена для зменшення відходів, оскільки раніше деякі люди зловживали безкоштовним папером. Проблема крадіжок існує роками. Ще у 2017 році видання The New York Times писало, що менеджери парків у туристичних зонах стикалися зі швидким зникненням запасів туалетного паперу.

Проте винуватцями виявилися не туристи, а місцеві мешканці, які користувалися безкоштовними туалетними засобами. Один із працівників тоді зазначив, що люди, які крадуть папір, жадібні, адже це громадський ресурс, і потрібно запобігати марнотратству.

Інше джерело CNN пояснювало, що десятиліття бідності в Китаї виробили у деяких людей звичку надмірно користуватися будь-якими доступними суспільними благами.

Варто також враховувати, що туалетний папір у громадських вбиральнях Китаю – рідкість. Більшість закладів працює за принципом "принеси свій папір", тому добре обладнані туалети стають головною ціллю для крадіїв.

Схоже, що рекламні технології стануть частиною зусиль з пом'якшення цієї проблеми, доки суспільство не навчиться ділитися.