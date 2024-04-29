YouTube покаже вам рекламу там, де ви зовсім її не чекали

Після багатьох років збитковості YouTube нарешті почав виходити на прибуток. Не останню роль у цьому зіграла боротьба з блокуванням реклами. Але значно більший внесок робить, звісно ж, зростання кількості самих оголошень, які вставляють усюди, де тільки можна. Цього разу компанія придумала надзвичайно ефективний шлях, як іще більше роздратувати користувачів без Premium-підписки.

Нова рекламна стратегія називається Pause Ads. Під час телефонної конференції в четвер Google похвалився успіхом проведених тестів, а це означає, що ця функція буде доступна ще більшій кількості глядачів найближчим часом.

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Що таке Pause Ads

Як випливає з назви, Pause Ads (реклама паузи) – це реклама, яка з'являється на вашому екрані, коли ви натискаєте на паузу у відео. Її не можна пропустити, вона зникає лише тоді, коли ви знову запустите ролик.

Google випробовує Pause Ads на телевізорах, що відтворюють відео з YouTube, і компанія вельми задоволена результатами.

У першому кварталі ми побачили сильні результати від впровадження пілотного проєкту Pause Ads на підключених телевізорах — нового формату безперервної реклами, яка з'являється, коли користувачі ставлять на паузу контент,

– каже Філіп Шиндлер, старший віцепрезидент і головний комерційний директор Google.

Шиндлер додає, що початкові результати показують, що така реклама демонструє високі результати залученості й отримує преміальні ціни від рекламодавців. Таким чином це дозволить компанії заробити набагато більше грошей.

Хоча він і не згадував про те, що Pause Ads пошириться на інші типи пристроїв, навряд чи можна очікувати, що компанія впустить таку можливість.

YouTube і його реклама

Реклама є чи не найбільшим джерелом доходу YouTube, тож нічого дивного, що відеосервіс хоче показувати її ще більше. Сьогодні користувачі стикаються з різними форматами оголошень: статичними або анімованими банерами, 30-секундними роликами та іншим. Ще одним шляхом заробітку є люди, які платять за YouTube Premium, тому що їм набридла реклама.

Нагадаємо, сервіс протягом останнього року посилив боротьбу з блокувальниками реклами. Він не лише забороняє користувачам запускати ролики, якщо увімкнено блокувальник, а й тепер забороняє спеціальні сторонні програми, які пропонують альтернативні клієнти для YouTube без реклами. Лише ці кроки дозволили Google покращити свої фінансові показники на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року.