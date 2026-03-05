Учені реконструювали череп вимерлого родича людини віком 3,7 мільйона років

Палеонтологи зробили значний крок у розумінні нашого походження, відновивши вигляд одного з найвідоміших гомінідів у світі. Завдяки сучасним технологіям сканування вдалося буквально по шматочках зібрати череп, який мільйони років пролежав під тиском скельних порід. Результати не лише показують зовнішність давньої істоти, але й ставлять під сумнів деякі теорії розвитку цілого роду.

Як сучасна наука змогла відновити обличчя, розчавлене мільйонами років геологічних процесів?

Історія цієї знахідки розпочалася ще у 1980 році в печері Стеркфонтейн, що розташована на території Південної Африки. Тоді дослідники виявили лише чотири невеликі кістки щиколотки, через що знахідка отримала ласкаве прізвисько "Маленька Стопа". Лише у 1990-х роках вченим вдалося знайти решту скелета, який буквально вріс у стіну печери. Процес вилучення кісток із надзвичайно твердої породи, що нагадувала бетон, виявився справжнім випробуванням і тривав понад 15 років, пише ScienceAlert.

Попри те, що скелет Маленької Стопи зберігся майже повністю, її череп за мільйони років перебування під землею зазнав значних деформацій. Величезний тиск породи призвів до того, що кістки були розтрощені та зміщені. Хоча дослідники відразу розуміли, що істота належить до австралопітеків, довгий час стан кісток заважає визначити конкретний вид на родовому дереві.

Амелі Боде з Університету Пуатьє у Франції очолила групу дослідників, яка вирішила повернути черепу його первісну форму за допомогою цифрових технологій. Для створення точної 3D-моделі науковці використали метод рентгенівської мікрокомп'ютерної томографії. Сканування проводили у Великій Британії на базі синхротронного центру Diamond Light Source. Це дозволило отримати цифрове зображення з неймовірно високою роздільною здатністю – 21 мікрометр, зазначено в дослідженні, що з'явилося в журналі Comptes Rendus Palevol.

Цифрова модель, отримана після сканування. Кістки не розставлені на свої місця: дивіться відео

Після цього дослідники почали складний процес віртуального "очищення" кісток від залишків навколишньої породи. Весь череп розділили на п'ять основних блоків, які потім переміщували у віртуальному просторі, немов деталі складного пазла, намагаючись знайти їхні початкові позиції до моменту деформації.

Після завершення реконструкції команда провела детальний аналіз анатомічних особливостей Маленької Стопи, порівнюючи її з іншими відомими австралопітеками, а також із сучасними людьми, горилами, шимпанзе та орангутангами.

Виявилося, що попри місце знахідки на півдні континенту, за формою та розміром черепа цей гомінід має більше спільних рис із представниками австралопітеків зі Східної Африки.

Особливу увагу вчених привернула форма очних ямок. Дослідники припускають, що еволюційний тиск на органи зору у гомінідів Південної Африки міг бути пов'язаний із нестабільністю навколишнього середовища. У періоди, коли звичних ресурсів ставало менше, предкам людини доводилося шукати їжу, яку було важче помітити, або переходити на продукти, що потребували специфічних візуальних здібностей для пошуку.



Оригінальний череп, цифрова модель і остаточна реконструкція черепа / Колаж і фото Амелі Боде

Питання залишаються

Попри значний успіх, науковці закликають до обережності у висновках. Ідентифікація конкретного виду Маленької Стопи залишається темою для дискусій. Деякі дослідники навіть припускають, що це може бути абсолютно новий вид.

Ситуацію ускладнює й те, що між самцями та самицями одного виду могли існувати значні відмінності, які важко врахувати при аналізі поодиноких знахідок. Сама Амелі Боде зазначає, що нинішня реконструкція є попередньою і може бути вдосконалена в майбутньому, оскільки деякі пошкодження кісток поки що не вдалося повністю виправити.

Тим не менш, ця робота дає змогу набагато чіткіше побачити обличчя наших давніх родичів та краще зрозуміти шлях, який пройшло людство протягом мільйонів років еволюції.