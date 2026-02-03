Австралійський інженер встановив новий рекорд швидкості FPV дрона

Аерокосмічний інженер Бенджамін Біггс встановив новий неофіційний рекорд швидкості для FPV-дронів, досягнувши показника 661 км/год. Це досягнення перевершило попередній результат, зафіксований південноафриканськими розробниками у грудні 2025 року.

Модифікований безпілотник зміг зрівнятися за швидкістю зі старими військовими винищувачами часі Другої світової війни, розповідє NotebookCheck.

Як вдалося досягти рекордної швидкості?

Для встановлення рекорду Бенджамін Біггс суттєво модернізував свою попередню модель BlackBird, яка раніше вже потрапляла до Книги рекордов Гіннесса з результатом 626 км/год.

Інженер прийняв виклик від родини Белламі з Південної Африки, чий дрон Peregreen V4 у грудні 2025 року показав швидкість 658 км/год, як розповідало видання Interesting Engineering.

Щоб повернути лідерство, Біггс інвестував у нову модифікацію приблизно 3000 доларів США та вніс низку важливих змін.

Було встановлено нові електродвигуни AAX 2826 Competition, що працюють на швидкості 34 000 обертів на хвилину.

Інженер використав паралельне з'єднання двох акумуляторів для зменшення нагріву під час екстремальних навантажень.

Врешті довелося покращити аеродинамічні властивості корпусу та максимально знизити масу пристрою.

Під час польотів компоненти дрона, зокрема двигуни та батареї, прогрівалися до температури 70 – 76 градусів Цельсія. Тестування було проведено на дистанції 100 метрів у два етапи: за вітром та проти нього, щоб визначити середній показник.

У першому заїзді безпілотник розігнався до 635 км/год, а у зворотному напрямку продемонстрував вражаючі 690 км/год. Середня швидкість склала 661 км/год, що на 3 км/год більше за попередній офіційний результат.

Встановлено новий рекорд швидкості для FPV дрона – дивіться відео:

Попри очевидне досягнення, представники Книги рекордів Гіннесса не були присутні під час польотів для офіційної фіксації. Через це формально чинним рекордом на сьогодні залишається показник Люка та Майка Белламі – 658 км/год.