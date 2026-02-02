Видобутий матеріал містить рідкісноземельні метали, необхідні для виробництва сучасних ґаджетів, електромобілів та систем управління ядерними реакторами, пояснює Nikkei Asian Review.

Як відбувався видобуток?

Спеціальне судно з експериментальним обладнанням вирушило до місця проведення робіт 12 січня. Вранці у неділю науковці отримали перший зразок пульпи – суміші води та мулу, яку підняли на поверхню за допомогою високого тиску.

За допомогою сучасного бурового судна "Чікю" вчені зібрали осадові відкладення поблизу віддаленого тихоокеанського острова Мінамі-Торісіма, розповідає Money Control. Ця операція дозволила перевірити можливість видобутку рідкісних земельних елементів з надзвичайних глибин океану.



Отриманий матеріал відправлять на дослідження / Фото SIP/JAMSTEC

Чому це важливо для технологічної промисловості Японії?

Родовище поблизу острова Мінамі-Торісіма, що розташований за 1950 кілометрів від Токіо, багате на диспрозій, неодим, самарій, ітрій та гадоліній.

Усі ці елементи є критично важливими для сучасних технологій: перші три потрібні для створення потужних магнітів в електродвигунах, ітрій використовують у виробництві світлодіодів, а гадоліній необхідний для систем управління ядерними реакторами.



Видобуток ресурсів здійснювали за допомогою спеціального корабля "Чікю" / Фото SIP/JAMSTEC

Що далі?

Головною метою поточної місії була перевірка роботи глибоководного обладнання. У разі успіху та запуску промислового видобутку на постійній основі, до лютого наступного року обсяги отриманої сировини можуть сягнути 350 метричних тонн на добу.

Варто наголосити, що це перша у світі спроба видобутку таких мінералів на глибині 6000 метрів, що має стратегічне значення для економічної безпеки країни та технологічної галузі загалом.

Як це може змінити світовий ринок технологій?

Уряд Японії розглядає результати експедиції біля острова Мінамі-Торісіма як важливий крок до зменшення ресурсної залежності від Китаю, пояснює Phys.org. Район видобутку, що розташований в економічних водах Японії, за попередніми оцінками містить понад 16 мільйонів тонн рідкісноземельних елементів, що робить це родовище третім за величиною у світі.

Зокрема, знайдених запасів диспрозію, який використовують у потужних магнітах для смартфонів та електромобілів, може вистачити на 730 років, а ітрію для лазерних систем – на 780 років.

На сьогодні Китай контролює близько 92% світового виробництва очищених металів і часто використовує це як важіль геополітичного впливу. Через посилення напруженості навколо Тайваню та обмеження Пекіном експорту товарів подвійного призначення, створення власного ланцюга постачань стало для Токіо критичним завданням.

Проте плани з промислового освоєння дна викликають занепокоєння екологів, які попереджають про загрозу руйнування морських екосистем. Хоча японська місія проходила у власних територіальних водах, Міжнародний орган з морського дна (ISA) зараз працює над створенням глобального кодексу, щоб регулювати подібну діяльність у відкритому океані.