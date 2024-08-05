Що таке ретроградний Меркурій і коли його чекати у 2024 році

Ретроградний Меркурій – термін, який часто викликає ажіотаж, особливо серед астрологів, які асоціюють його з розладами та непорозуміннями. Однак, з наукового погляду, ретроградний Меркурій – це оптична ілюзія, яка виникає через взаємне розташування Землі та Меркурія на їхніх орбітах навколо Сонця.

Що таке ретроградний Меркурій?

Ретроградний Меркурій – це оптичне явище, коли при спостереженні з Землі здається, що Меркурій рухається назад по своїй орбіті, інформує Техно 24.

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Попри поширені помилки та упередження це не означає, що Меркурій насправді змінює свій напрямок; планети завжди рухаються вперед по своїх орбітах. Цей видимий ретроградний рух відбувається через різні швидкості та відстані Землі та Меркурія від Сонця.

Земля перебуває на відстані близько 150 мільйонів кілометрів від Сонця і рухається зі швидкістю 30 кілометрів на секунду .

. Меркурій, перебуваючи ближче до Сонця на середній відстані 58 мільйонів кілометрів, рухається швидше – зі швидкістю 47 кілометрів на секунду.

Отже, за один земний рік Меркурій завершує свій оберт навколо Сонця понад чотири рази.

Чому ми "бачимо" зворотний рух Меркурія

Щоб краще зрозуміти, як це працює, уявіть, що Меркурій рухається по колу навколо Сонця проти годинникової стрілки. Якщо ви спостерігаєте за цим згори, рух буде чітким.

Однак, якщо змінити перспективу збоку, орбіта виглядає як одна лінія. Коли Меркурій проходить півколо перед Сонцем, здається, що він рухається праворуч.

Коли він переходить на півколо позаду Сонця, здається, що він рухається ліворуч, створюючи ілюзію ретроградного руху. Ця ілюзія виникає тричі на рік, кожен раз тривалістю близько трьох тижнів.

Коли відбудеться ретроградний Меркурій у 2024 році?

Така ретроградність притаманна будь-якій планеті в Сонячній системі за зручної перспективи, однак насправді планети продовжують рухатися навколо Сонця за своєю траєкторією.

Протягом цього року Меркурій вже здійснював свій рух орбітою поза Сонцем. Зараз відбувається другий такий прохід планети та до кінця року відбудеться ще один.

1 фаза 1 – 25 квітня,

2 фаза 5 – 28 серпня,

3 фаза 26 листопада – 15 грудня.

У ці періоди Меркурій буде рухатися на небі у "зворотному напрямку", насправді ж планета продовжить рух орбітою вперед.

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Варто зауважити, що різні "фахівці" та "спеціалісти" попереджають про те, що в цей час мешканці Землі можуть відчути на собі наслідки ретроградності Меркурія. Звідусіль лунають попередження про можливі хворобливі стани, головні болі та інші негативні впливи. На практиці ж ці заяви не мають нічого спільного з реальністю і все, що з ним слід зробити, це проігнорувати.