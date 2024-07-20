Чорна діра у Сонячній системі: які наслідки
Насправді це залежить від багатьох факторів, включаючи розмір чорної діри і відстань до неї. Але багато сценаріїв не віщують нічого поганого.
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Каріна Фоггель, дослідниця зі Страсбурзького центру астрономічних даних у Франції каже: "Це просто маса. Дуже стиснута маса, але маса. Це не космічний пилосос".
Якби чорна діра потрапила в нашу Сонячну систему, то найбільший ефект був би гравітаційним. І ці ефекти залежали б від маси чорної діри. Усі чорні діри, в існуванні яких ми впевнені, набагато масивніші за Сонце. А сонячна гравітація домінує над поведінкою тіл у Сонячній системі на величезних відстанях, і тому будь-що масивніше за Сонце, що блукає по сусідству з нами в масштабах, набагато більших за Сонячну систему, мало б помітні наслідки.
Відомі нам чорні діри — це або об'єкти зоряної маси (від кількох до 100 разів більше маси Сонця), або надмасивні (від 100 000 до мільярдів разів перевищує масу Сонця). Останні, як правило, перебувають у центрах галактик. Але є й інші можливості. Наприклад, можна створити мініатюрні чорні діри у прискорювачі частинок. Вони важитимуть від одного грама до маси людини і матимуть мікроскопічні розміри.
Нічого не станеться, якщо вони просто пролетять повз, навіть якщо вони пролетять прямо перед моїм обличчям, тому що вони випаровуються менш ніж за секунду,
– каже Каріна Фоггель.
Крім того, існують первісні чорні діри, які могли утворитися в результаті флуктуацій маси та густини в дуже ранньому Всесвіті. Такі об'єкти, згідно з розрахунками, мають масу, що дорівнює кільком масам Землі. А цього недостатньо, щоб перебороти гравітаційний вплив Сонця й домінувати над ним.
Враховуючи, що цей об'єкт, якщо він існує, спричиняє лише крихітні нерівності в орбітах планет Сонячної системи, первинна чорна діра далеко за межами Сонячної системи не мала б дуже великих наслідків. Однак, якби чорна діра зоряної маси або більша пролетіла крізь нашу Сонячну систему, це могло б призвести до катастрофи, залежно від того, наскільки близько і з якою швидкістю вона летітиме.
- Якщо вона пройде через хмару Оорта — найвіддаленіший регіон Сонячної системи — вона може потривожити комети та астероїди, що обертаються там, і змусити їх попрямувати до нашої планети.
- Якщо чорна діра наблизиться трохи ближче — скажімо, на 100 астрономічних одиниць, або відразу за орбіту Плутона — вона може змінити орбіти Урана, Нептуна і Плутона. "Але, швидше за все, на Землю це поки що не сильно вплине", – каже Фоґґель.
- Тільки після того, як чорна діра перетне орбіти Урана і Плутона, Земля почне відчувати її вплив. "Якби Уран і Плутон пройшли дуже близько, вони могли б динамічно притягнутися чорною дірою настільки, що опинилися б на орбіті навколо чорної діри. Після цього й наша орбіта буде змінена". Це могло б змінити наші пори року, занурити нас у льодовиковий період або підвищити температуру настільки, що життя на Землі вимерло б.
- Якби чорна діра пройшла в межах орбіти Сатурна, вона, ймовірно, викинула б нас за межі придатної для життя зони, де може існувати рідка вода.
- Якби вона пройшла в межах орбіти Юпітера, ми б почали відчувати приливні ефекти, оскільки Земля почала б обертатися навколо чорної діри.
- Досягнувши Марса, приливні ефекти почнуть нагрівати Землю. "Приливні ефекти нагріють її. З'явиться магма, океани випаруються, і, безумовно, життя на ній стане неможливим".
Але вчені заспокоюють: насправді всі ці сценарії вкрай малоймовірні. Чорні діри зустрічаються у Всесвіті набагато рідше, ніж, скажімо, астероїди, яких у нашій Сонячній системі дуже багато. Ймовірність того, що одна з чорних дір пролетить крізь Сонячну систему хоча б один раз, дуже низька, не кажучи вже про те, що вона з чимось зіткнеться.