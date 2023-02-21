Xiaomi готує анонс революційної технології обробки зображень: її покажуть на MWC 2023

Компанія Xiaomi готується представити свою нову технологію обробки зображень на виставці MWC 2023, яка відбудеться 26 лютого в Барселоні. Глава компанії Лей Цзюнь офіційно підтвердив це на своїй сторінці у Twitter.

За словами самого Лея, ця технологія стане революційною і змусить переосмислити свої погляди на фотографію. Втім, як повідомляє 24 Канал, виробник не розкрив жодних подробиць про саму технологію.

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Якою може бути нова технологія Xiaomi

Очевидно, новинка пов'язана з камерами смартфонів Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro, яким також буде присвячена презентація. Обидва смартфони оснащені процесором Snapdragon 8 Gen 2 і працюють під управлінням MIUI 142. Вони також мають оптику Leica23, яка славиться своєю якістю і точністю передачі кольору.

Для демонстрації можливостей камер Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro компанія Xiaomi запросила Стіва МакКеррі, професійного фотографа та амбасадора бренду Leica1. Він поділиться своїми враженнями від роботи з новими смартфонами та покаже свої фотографії.

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Цікаво, що це буде перша презентація глобальних версій смартфонів Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro, які продаються в Китаї з початку цього року. Очікується, що ціни на їхні смартфони будуть значно вищими за китайські.