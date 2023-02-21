По словам Лея, эта технология станет революционной и заставит переосмыслить свои взгляды на фотографию. Впрочем, как сообщает 24 Канал, производитель не раскрыл никаких подробностей о самой технологии.

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Explore Xiaomi's revolutionary imaging technology with us at #MWC23!



Hall 3 | 3N31, Fira Gran Via pic.twitter.com/q0JKDYKlKF — Lei Jun (@leijun) February 20, 2023

Какой может быть новая технология Xiaomi

Разумеется, новинка связана с камерами телефонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, которым также будет посвящена презентация. Оба смартфона оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 2 и работают под управлением MIUI 142. Они также имеют оптику Leica23, которая славится своим качеством и точностью цветопередачи.

Для демонстрации возможностей камер Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro компания Xiaomi пригласила Стива Маккерри, профессионального фотографа и посла бренда Leica1. Он поделится своими впечатлениями о работе с новыми смартфонами и покажет свои фотографии.

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Это будет первая презентация глобальных версий смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, которые продаются в Китае с начала этого года. Ожидается, что цены на их смартфоны будут значительно выше китайских.