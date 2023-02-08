Компания разрабатывает способ вообще отказаться от каких-либо вырезов в экране будущих моделей iPhone. В базе технологических патентов обнаружен документ, содержащий описание соответствующей технологии от Apple.

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Что известно

На самом деле, вариант здесь только один – размещение датчиков под дисплеем. И патент демонстрирует именно такой способ.

В документе говорится, что "дисплей может включать прозрачные области с одним или несколькими датчиками под ним вдоль верхней границы дисплея, в углу дисплея (например, закругленный угол дисплея), в центральной части вдоль верхнего края дисплея (например, вырез). Прозрачные области дисплея могут иметь разные формы и размеры".



Изображение из очередного патента Apple / Фото PatentlyApple

Иными словами, Apple может впервые отказаться от цельного модуля Face ID, соединенного с фронтальной камерой и датчиками света и приближения. Вместо этого перечисленные элементы будут "разбросаны" по всей площади дисплея, и будут работать через матрицу экрана.

Сама матрица при этом не будет прозрачной по всей площади – компания сделает отдельные области, в которых не будет подложки. Там и разместятся все нужные элементы.



Дисплеи состоят из многих слоев, наложенных друг на друга / Фото PatentlyApple

Подкранные датчики не могут похвастаться высокой скоростью работы, а передняя камера под матрицей довольно плохо снимает. Патент описывает решение этих проблем: в момент срабатывания датчиков прозрачная область экрана будет формироваться в вырезы или выемки без активного изображения.

Любопытно, что патент не ограничивается только смартфонами. Согласно ему, описанная технология может применяться в iPad, Mac, Apple Watch, проекционном дисплее для авто и в будущей гарнитуре AR/VR.