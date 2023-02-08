Компанія розробляє спосіб узагалі відмовитись від будь-яких вирізів в екрані майбутніх моделей iPhone. У базі технологічних патентів виявлено документ, який містить опис відповідної технології від Apple.

Цікаво Nothing уже готує другий смартфон та нові навушники

Що відомо

Насправді варіант тут лише один – розміщення датчиків під дисплеєм. І патент описує саме такий метод.

У документі йдеться про те, що "дисплей може містити прозорі області з одним або кількома датчиками під ним уздовж верхньої межі дисплея, у кутку дисплея (наприклад, закруглений кут дисплея), у центральній частині вздовж верхнього краю дисплея (наприклад, виріз). Прозорі області дисплея можуть мати різні форми та розміри".



Зображення з чергового патенту Apple / Фото PatentlyApple

Іншими словами, Apple може вперше відмовитися від цілісного модуля Face ID, поєднаного з фронтальною камерою і датчиками світла і наближення. Замість цього перераховані елементи будуть "розкидані" по всій площі дисплея, і працюватимуть крізь матрицю екрана.

Сама матриця при цьому не буде прозорою по всій площі – компанія передбачить окремі області, в яких не буде підкладки. Там і розмістяться всі необхідні елементи.



Дисплеї складаються з багатьох шарів, накладених одне на одного / Фото PatentlyApple

Підекранні датчики не можуть похвалитися високою швидкістю роботи, а фронтальна камера під матрицею досить погано знімає. Патент описує розв'язання цих проблем: у момент спрацьовування датчиків прозора область екрана над ними формуватиметься у вирізи або виїмки без активного зображення.

Цікаво, що патент не обмежується тільки смартфонами. Згідно з ним, описана технологія може застосовуватися в iPad, Mac, Apple Watch, проєкційному дисплеї для авто і в майбутній гарнітурі AR/VR.