Комиссия подчеркивает, что присоединение Украины к зоне свободного роуминга станет первым случаем распространения правил внутреннего рынка ЕС в Украине.

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Как сообщает 24 Канал Такой шаг Еврокомиссии является продолжением сотрудничества с операторами ЕС и Украины по введению добровольных мер по обеспечению доступных или бесплатных звонков между ЕС и Украиной, срок действия которых недавно был продлен.

Как сегодня работает роуминг

Сегодня телекоммуникационные операторы ЕС и Украины добровольно предлагают недорогие или бесплатные звонки между ЕС и Украиной в ответ на полномасштабное вторжение России и эмиграцию большого количества украинцев в Европу. Благодаря этой договоренности близко 4 миллиона человек, спасающиеся от войны, имеют доступ к недорогой связи, находясь в ЕС.

Недавно эти добровольные меры были продлены на шесть месяцев, и новая схема теперь включает звонки на фиксированные номера в Украине, а также новые типы операторов.

Когда предложение Еврокомиссии вступит в силу

Вероятно, все произойдет не так быстро, как нам бы этого хотелось. Сначала предложение Европейской Комиссии будет рассмотрено Советом Европейского Союза. После решения Совета потребуется дальнейшее одобрение со стороны Комитета по торговле между Украиной и ЕС.

Темпы интеграции Украины в единый рынок роуминга ЕС также будут зависеть от темпов приближения и имплементации соответствующего законодательства ЕС в Украине.