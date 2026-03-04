Компактність перемагає: користувачі показали, якими iPhone вони найбільше задоволені у 2026 році

Ринок технологій звик до щорічного оновлення лінійок смартфонів, проте реальні вподобання користувачів часто йдуть всупереч маркетинговим стратегіям. Останні дані демонструють цікаву тенденцію: сучасні флагмани поступаються місцем моделям, випущеним кілька років тому. Секрет успіху прихований у балансі між зручністю та функціональністю.

Чому техніка минулих поколінь залишається фаворитом для мільйонів користувачів?

Аналіз лютневого рейтингу задоволеності користувачів iOS-пристроїв вказує на те, що перші позиції впевнено утримують моделі, які Apple вже офіційно не продає. Попри вихід нових лінійок, власники гаджетів 2020 року випуску демонструють найвищий рівень лояльності, що підтверджується відсотковим співвідношенням позитивних відгуків, пише 24 Канал.

Дивіться також Apple представила нові MacBook Pro з чипами M5 Pro та M5 Max

Хто лідирує?

Абсолютним лідером рейтингу AnTuTu став планшет iPad Air 4 з показником схвалення 96,88 відсотка. Популярність цього пристрою зумовлена точним попаданням у категорію "середніх потреб".

Користувачі відзначають якісний 10,9-дюймовий дисплей Liquid Retina, який забезпечує відмінну передачу кольорів та яскравість. Використання процесора A14 дозволяє пристрою легко справлятися з редагуванням фото, монтажем коротких відео та багатозадачністю без відчутних затримок.

Важливим фактором лишається ціна, яка значно нижча за лінійку Pro, що робить iPad Air 4 ідеальним вибором для студентів та офісних працівників.

Найкращий смартфон

Серед смартфонів першість неочікувано утримує iPhone 12 mini, який отримав 95,78 відсотка симпатій. В епоху домінування величезних екранів цей апарат із діагоналлю 5,4 дюйма став справжнім порятунком для прихильників компактності. Його зручно тримати однією рукою, він легко поміщається в невеликі сумки чи кишені.

Технічно модель залишається актуальною завдяки підтримці мереж 5G, захисту від води за стандартом IP68 та якісному OLED-екрану з високою щільністю пікселів – 460 одиниць на дюйм.

Хоча продажі цієї серії свого часу не виправдали сподівань компанії, користувачі, які обрали mini, не поспішають із ним розлучатися.

Третє місце

Третю сходинку посів iPhone SE другого покоління з рейтингом 94,89 відсотка. Ця модель приваблює насамперед "прагматиків", для яких важливий доступ до екосистеми iOS за помірну ціну.

Класичний дизайн із 4.7-дюймовим LCD-екраном та фізичною кнопкою "Додому" залишається актуальним для людей, які не звикли до сучасного керування жестами. Процесор A13 Bionic досі забезпечує плавну роботу системи та більшості застосунків.

Сучасність програє класиці

Цікаво, що сучасні моделі демонструють нижчі показники. Наприклад, iPhone 17 Pro Max отримав 93,78 відсотка схвальних відгуків. Водночас новий iPhone Air стикається з критикою через слабкий акумулятор та високу ціну у 999 доларів.

На тлі цього Apple презентувала iPhone 17e за ціною від 599 доларів, намагаючись повернути увагу бюджетного сегмента. Модель отримала камеру на 48 мегапікселів, магнітну систему MagSafe та 128 гігабайтів пам'яті в базовій версії, проте зберегла старий дизайн із характерним вирізом на екрані.

Зміни відбулися і в сегменті планшетів: iPad Pro 2024 року з 11-дюймовим екраном опустився з третього на п'яте місце, а iPad Pro 5 взагалі перемістився з першої на восьму позицію за місяць. Така динаміка свідчить про те, що користувачі все більше цінують збалансованість і перевірені часом рішення, ніж просто наявність найновіших технічних характеристик.



Повний рейтинг пристроїв Apple / Зображення AnTuTu