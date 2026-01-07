Користувачі Apple назвали улюблені iPhone – переможець вас точно здивує

Розробники бенчмарка AnTuTu оприлюднили рейтинг Apple-пристроїв, які отримали найвищі оцінки від власників. До списку увійшли iPhone та iPad на iOS і iPadOS. Неочікувано лідируючі позиції зайняли не нові моделі, а пристрої кількарічної давнини.

AnTuTu цього разу оцінив не продуктивність смартфонів, а рівень задоволеності користувачів технікою Apple. У рейтингу зібрали всі актуальні та минулі моделі iPhone і iPad, якими володіють користувачі екосистеми компанії. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на AnTuTu.

Чому користувачі більше цінують старі моделі Apple?

Серед смартфонів найвищий результат показав iPhone 12 mini – 95,73% позитивних оцінок. Модель вийшла у 2020 році й тоді отримала стриману реакцію через компактний корпус і невелику батарею. З часом пристрій знайшов свою аудиторію і став популярним серед прихильників компактних смартфонів.

Друге місце посів iPhone SE (2020) з показником 95%. Його цінують за доступний вхід у екосистему Apple. Попри технічне застарівання, власники продовжують користуватися смартфоном і залишаються ним задоволені.

Найновішим смартфоном у рейтингу став iPhone 17 Max. Він розмістився на дев'ятій позиції з рівнем схвалення 93,6%. За даними AnTuTu, флагман отримав помітні покращення камери, автономності та системи охолодження корпусу, що позитивно оцінили користувачі.

Як пише Уніан, абсолютним лідером усього топу став iPad Air 4. Також до першої десятки увійшли iPhone 8, iPad Pro 2024 з діагоналлю 11 дюймів, iPad Pro 4 у 11-дюймовій версії, iPad Air 5 з екраном 13 дюймів і дві модифікації iPad Pro 4.

Окремо зазначається, що серед лідерів практично немає актуальних смартфонів Apple. Окрім iPhone 17 Max, інші сучасні моделі, включно з iPhone 17 Pro Max, не змогли потрапити до верхніх позицій рейтингу.

Паралельно з цим у ЗМІ з'явилася інформація про плани Apple змінити звичний графік релізів. Компанія нібито вперше за понад десять років хоче розділити запуск лінійки iPhone 18 на два етапи – восени 2026 року та навесні 2027-го. Також джерела повідомляють, що iPhone 18 може отримати масштабний редизайн і стати першим смартфоном Apple з підекранним Face ID.

Чому у Apple виникли труднощі зі створенням iPhone із гнучким екраном?

Компанія Apple досі стикається з технічними викликами під час розробки складаного дисплея. Йдеться про прагнення створити екран, який після розкладання виглядатиме абсолютно пласким і не матиме навіть мінімального сліду від шарніра.

Порівняння перших чуток про складний iPhone з конкурентами показує, що Apple робить акцент не стільки на "максимальних" характеристиках, скільки на надійності та довговічності конструкції. Майже всі великі виробники працюють у форматі книжкового складання, і майбутній iPhone, за даними інсайдерів, не буде винятком. У підсумку, стратегія Apple, судячи з усього, зосереджена не на "гонці цифр", а на якості, дизайні й тому, наскільки довго та комфортно користувач зможе працювати зі складним екраном. Це може стати ключовою перевагою компанії на ринку, де питання надійності досі залишається найбільш болючим.