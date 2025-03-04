Як дивитися YouTube у режимі "картинка в картинці" без Premium
- YouTube PiP режим можна використовувати без Premium підписки за допомогою сторонніх браузерів на Android, таких як Samsung Internet, Edge, та Vivaldi.
- Режим PiP не підтримує музичні відео без підписки Premium.
Користувачі YouTube знають, що перегляд відео в режимі "картинка в картинці" (PiP) зазвичай вимагає підписки на YouTube Premium. Однак існує спосіб обійти це обмеження на будь-якому смартфоні під управлінням Android.
Google дозволяє використовувати режим "картинка в картинці" навіть без Premium-підписки, але це не стосується музичних відео – для них підписка все одно потрібна, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Стане краще: YouTube оптимізує рекламні оголошення у відео, щоб менше дратувати глядачів
Як увімкнути PiP на YouTube без Premium
Щоб активувати PiP безкоштовно, потрібно використовувати сторонній браузер з Play Store. Одним з таких браузерів є Samsung Internet. Хоча крім нього також підійдуть Edge та Vivaldi.
Як налаштувати PiP у Samsung Internet
- Завантажте Samsung Internet з Play Store та відкрийте його.
- Натисніть меню (три горизонтальні лінії) на панелі інструментів.
- У меню виберіть Налаштування > Корисні функції > Відеоасистент та увімкніть перемикач.
- Відкрийте нову вкладку, перейдіть на YouTube та запустіть будь-яке відео.
- Під час відтворення з’явиться плаваюча кнопка – натисніть її, щоб переключитися на відеоплеєр Samsung.
- У повноекранному режимі поверніться на головний екран (натисканням кнопки "Додому" або жестом свайпа вгору).
- Браузер автоматично переключить відео в режим "картинка в картинці", навіть якщо сайт це не підтримує.
Плаваючий плеєр має стандартні елементи керування: відтворення, пауза, перемотування та можливість змінювати розмір (на смартфонах Samsung).Деякі інші браузери теж підтримують режим PiP не лише при перегляді YouTube, але й відео на інших веб плеєрах. Для цього в Edge та Vivaldi не потрібно нічого додатково налаштовувати, а лише відкрити перегляд на весь екран і повернутися на робочий стіл натисканням кнопки "Додому" або жестом свайпа вгору. Після цього на екрані з'явиться маленьке вікно з плеєром, яке можна буде переміщувати по екрану.