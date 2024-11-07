У Єгипті знайшли стародавню гробницю, що зберігає кілька поколінь родини та їхні коштовності

Рідкісна гробниця часів Середнього царства Єгипту містить багатство коштовностей і кілька поколінь однієї родини. Рідкісна знахідка поблизу Луксора не дісталась у руки розкрадачам, тож тепер її досліджують археологи.

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Команда, що працювала на території некрополя South Asasif, знайшла останки 11 осіб — п'яти жінок, двох чоловіків, трьох дітей і ще однієї особи, стать чи вік якої ідентифікувати не вдалося. Аналіз поховального інвентарю показав, що могили були закладені під час правління дванадцятої династії (приблизно 1981-1802 роки до нашої ери) і тринадцятої династії (приблизно 1802-1640 роки до нашої ери), повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily News Egypt. Таким чином знайденій гробниці від 3 664 до 4 005 років і вона, ймовірно, представляє різні покоління однієї родини.

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Померлих спочатку загортали в полотно й ховали у дерев'яних трунах. Однак повінь, що сталася після поховання, пошкодила останки, кажуть археологи.

Гробниця датується періодом, відомим як Середнє царство, коли Єгипет був об'єднаним і процвітаючим.

Це перша гробниця Середнього царства, знайдена в цьому районі,

– пишуть дослідники.

Артефакти з поховань включають багато ювелірних виробів, у тому числі намиста, браслети і персні зі скарабеями. У двох похованнях були дзеркала з мідного сплаву з ручками зі слонової кістки. На одній із ручок зображена чотирилика Хатор, давньоєгипетська богиня, що асоціюється з родючістю та коханням.

Один артефакт особливо привернув увагу археологів: намисто з 30 аметистових елементів і амулетом Ба в центрі. У Стародавньому Єгипті Ба вважали частиною душі людини й часто зображували у вигляді птаха.

Ще одна важлива знахідка – фаянсова фігурка, присвячена родючості. Вона "добре змодельована й оздоблена різноманітними прикрасами та ромбовидними позначками на ногах і тулубі". Голова фігурки має отвори, в які колись просовуватися нитки з намистинами, що виконували роль волосся. Хоча "волосся" з того часу розпалося, поруч з фігуркою було знайдено майже 4 000 глиняних намистин.