Над українською антарктичною станцією Академік Вернадський зафіксували рідкісне нічне явище

Українські науковці на антарктичній станції "Академік Вернадський" зафіксували рідкісне і захоплююче видовище в південному полярному небі. На одну ніч зазвичай похмура і неспокійна погода над станцією змінилася ясним небом, відкривши надзвичайний вид на Місяць.

Полярникам вдалося зафіксувати приголомшливий нічний пейзаж і поділитися цим моментом з підписниками на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

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Такі ясні ночі на "Академіку Вернадському" трапляються нечасто. У таких виняткових випадках Місяць виглядає надзвичайно великим і пропонує неймовірне видовище для тих, хто перебуває на станції,

– зазначили науковці.

Місяць над станцією "Академік Вернадський"

Місяць над станцією / Фото Олександр Мацібура, НАНЦ

У своєму дописі українські полярники також закликали своїх підписників ділитися нічними пейзажами з України. Багато хто відгукнувся, показавши, як Місяць зараз освітлює небо для українців вдома.