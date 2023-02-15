Величезний скарб рідкісних золотих монет виявили у Великій Британії за допомогою металошукача

Шукачі-аматори виявили скарб з 12 рідкісних середньовічних золотих монет і сотень срібних монет у селі Хамблден, графство Бакінгемшир. Монети, які, ймовірно, були заховані їхнім власником приблизно в часи епідемії Чуми, були оголошені "скарбом" і будуть оцінені експертами з антикваріату.

Скарб ідентифікували як такий, що походить з 14-го століття. Експерти Британського музею наголосили, що відкриття цих рідкісних золотих монет, які називаються дворянськими, є особливо значущим, оскільки до цього часу було знайдено лише 12 інших відомих зразків цих монет.

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Монети ідентифікували 4 роки / Фото THE BRITISH MUSEUM

Історія скарбу

Вважається, що монети були поховані їхнім власником, який, ймовірно, був місцевим чиновником або священиком. Доктор Баррі Кук, експерт з середньовічних монет з Британського музею, пояснив, що "люди весь час ховали свої гроші, оскільки не було банків", і що власник скарбу, швидше за все, не був супербагатим, оскільки такі люди зазвичай не ховали свої гроші.

Скарб був виявлений у квітні 2019 року в букінгемширському селі Гамблден, і знадобилося кілька років, щоб експерти змогли ідентифікувати монети. Загалом було виявлено 12 середньовічних золотих монет і 616 срібних пенні, які дають захоплююче уявлення про валюту та економічну систему того часу.



Скарб проливає світло на економіку 14 століття / Фото THE BRITISH MUSEUM

Знахідка викликала значний інтерес серед істориків та колекціонерів монет, і очікується, що монети отримають високу ціну на аукціоні.