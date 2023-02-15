Сокровище идентифицировали как происходящее из 14-го века. Эксперты Британского музея подчеркнули, что открытие этих редких золотых монет, называемых дворянскими, особенно значимо, поскольку к этому времени было найдено лишь 12 других известных образцов этих монет.

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Монеты идентифицировали 4 года / Фото THE BRITISH MUSEUM

История клада

Считается, что монеты были похоронены их владельцем, вероятно, являвшимся местным чиновником или священником. Доктор Барри Кук, эксперт по средневековым монетам из Британского музея, объяснил, что "люди все время хоронили свои деньги, поскольку не было банков", и что владелец клада, скорее всего, не был супербогатым, поскольку такие люди обычно не хоронили свои деньги. .

Клад был обнаружен в апреле 2019 года в букингемширской деревне Гамблден, и понадобилось несколько лет, чтобы эксперты смогли идентифицировать монеты. В общей сложности было обнаружено 12 средневековых золотых монет и 616 серебряных пенни, которые дают увлекательное представление о валюте и экономической системе того времени.



Сокровище проливает свет на экономику 14 века / Фото THE BRITISH MUSEUM

Находка вызвала значительный интерес среди историков и коллекционеров монет и ожидается, что монеты получат высокую цену на аукционе.