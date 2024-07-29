Власник Lamborghini 40 років використовував свою машину як меблі, а тепер продає її на аукціоні

Lamborghini Miura зазвичай згадують у списках найкрасивіших автомобілів, коли-небудь створених. Один власник такої машини був настільки з цим згоден, що тримав свій екземпляр прямо у вітальні протягом чотирьох десятиліть. Тепер він хоче продати нереставровану автівку, що не їздила протягом усього цього часу, а щоб винести її з будинку, йому довелося знести кілька стін.

У якому стані машина

Ця Miura є однією з найбільш бажаних версій P400 S, яка дебютувала в 1968 році й отримала ряд косметичних і механічних оновлень. Лише 338 одиниць таких автівок покинули завод, перш ніж у 1970 році їх перестали виробляти, замінивши на наступне покоління.

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Цей екземпляр був перефарбований у коричневий колір Luci del Bosco (світло лісу), з більш яскравими бронзовими колесами й бічними панелями, Luci del Bosco (світло лісу), з більш яскравими бронзовими колесами і бічними спідницями, а також вініловою оббивкою Gobi (бежевий) і тканинною обробкою.



Lamborghini Miura, що продається на аукціоні / Фото Gooding & Company/Mike Maez

Його перша власниця, Марина Педрацці, придбала автомобіль через дилера Lamborauto в Турині.

Згодом він продавався ще двом власникам у Турині, спочатку в 1972 році, а потім у 1973 році.

На початку 1980-х Miura потрапила до США, де її купив Пол Д. Нейдел, ентузіаст спортивних автомобілів. Він забрав Miura з доріг в середині 1980-х, помістивши її у вітальню свого будинку в Нью-Йорку, де вона залишалася протягом 40 років.

Машина ніколи не реставрувалася, не виставлялася на показ чи публічний продаж. Аукціонний дім називає її "втраченою Міурою", оскільки її місцезнаходження було невідоме до знахідки в будинку Найдела на початку цього року. Щоб витягнути її назовні, довелося знести кілька внутрішніх стін. На жаль, немає жодних фотографій того, як вона стоїть у будинку, чи як її звідти дістають.



Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez



Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez

З огляду на те, що Miura використовувалася як декоративний елемент вітальні, вона перебуває в хорошому стані, все ще зберігаючи оригінальний двигун і кузов Bertone. Передня та задня розкладні частини машини були перефарбовані й мають деякі вм'ятини та інші дефекти, але лакофарбове покриття на дверях і даху оригінальне, так само як і скло, фари та інші елементи оздоблення. Одометр показує трохи більше 42 000 кілометрів пробігу.



Lamborghini Miura з розкладеним кузовом / Фото Gooding & Company/Mike Maez

Його коричнево-бежевий салон у ще більш вражаючому стані, а єдиним його недоліком є пошкоджена спинка пасажирського сидіння. Це означає, що машину, імовірно, не будуть серйозно реставрувати, що є добре, адже більшу частину інтер'єру майже неможливо повторити.



Салон Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez

Машина має оригінальний італійський номерний знак і записи Автомобільного клубу Італії, оригінальну книгу запчастин, а також репродукції інструкцій з експлуатації та обслуговування.



Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez



Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez



Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez

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Ціна

Початкова вартість лота становить від 2 000 000 до 2 500 000 доларів, але коли мова йде про "загублену" машину, яких у світі лишилося так мало, ціна, ймовірно, злетить у рази.

Цей Lamborghini Miura буде проданий вже за кілька тижнів.