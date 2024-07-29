В каком состоянии машина

Эта Miura является одной из самых желанных версий P400 S, которая дебютировала в 1968 году и получила ряд косметических и механических обновлений. Только 338 единиц таких автомобилей покинули завод, прежде чем в 1970 году их перестали производить, заменив на следующее поколение.

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Этот экземпляр был перекрашен в коричневый цвет Luci del Bosco (свет леса), с более яркими бронзовыми колесами и боковыми панелями, Luci del Bosco (свет леса), с более яркими бронзовыми колесами и боковыми юбками, а также виниловой обивкой Gobi (бежевый) и тканевой отделкой.



Продающийся на аукционе Lamborghini Miura, / Фото Gooding & Company/Mike Maez

Его первая владелица, Марина Педрацци, приобрела автомобиль через дилера Lamborauto в Турине.

Впоследствии он продавался еще двум владельцам в Турине, сначала в 1972 году, а затем в 1973 году.

В начале 1980-х Miura попала в США, где ее купил Пол Д. Нейдел, энтузиаст спортивных автомобилей. Он забрал Miura с дорог в середине 1980-х, поместив ее в гостиную своего дома в Нью-Йорке, где она оставалась в течение 40 лет.

Машина никогда не реставрировалась, не выставлялась на показ или публичную продажу. Аукционный дом называет ее "потерянной Миурой", поскольку ее местонахождение было неизвестно до находки в доме Найдела в начале этого года. Чтобы вытащить ее наружу, пришлось снести несколько внутренних стен. К сожалению, нет никаких фотографий того, как она стоит в доме, или как ее оттуда достают.



Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez



Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez

Учитывая то, что Miura использовалась как декоративный элемент гостиной, она находится в хорошем состоянии, все еще сохраняя оригинальный двигатель и кузов Bertone. Передняя и задняя раскладные части машины были перекрашены и имеют некоторые вмятины и другие дефекты, но лакокрасочное покрытие на дверях и крыше оригинальное, так же как и стекла, фары и другие элементы отделки. Одометр показывает чуть больше 42 000 километров пробега.



Lamborghini Miura с разложенным кузовом / Фото Gooding & Company/Mike Maez

Его коричнево-бежевый салон в еще более впечатляющем состоянии, а единственным его недостатком является поврежденная спинка пассажирского сиденья. Это означает, что машину, вероятно, не будут серьезно реставрировать, что хорошо, ведь большую часть интерьера почти невозможно повторить.



Салон Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez

Машина имеет оригинальный итальянский номерной знак и записи Автомобильного клуба Италии, оригинальную книгу запчастей, а также репродукции инструкций по эксплуатации и обслуживанию.



Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez



Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez



Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez

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Цена

Начальная стоимость лота составляет от 2 000 000 до 2 500 000 долларов, но когда речь идет о "потерянной" машине, которых в мире осталось так мало, цена, вероятно, взлетит в разы.

Этот Lamborghini Miura будет продан уже через несколько недель.

Габаритная техника требует места. Например, большой кроссовер требует пространство для парковки в городе. А вот компактный SUZUKI S-CROSS 2024 года можно припарковать где угодно – его длина всего 4,3 метра. В маневрировании помогут датчики парковки спереди и сзади и видеокамеры, обеспечивающие обзор на 360 градусов вокруг машины.