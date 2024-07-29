В каком состоянии машина

Эта Miura является одной из самых желанных версий P400 S, которая дебютировала в 1968 году и получила ряд косметических и механических обновлений. Только 338 единиц таких автомобилей покинули завод, прежде чем в 1970 году их перестали производить, заменив на следующее поколение.

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Этот экземпляр был перекрашен в коричневый цвет Luci del Bosco (свет леса), с более яркими бронзовыми колесами и боковыми панелями, Luci del Bosco (свет леса), с более яркими бронзовыми колесами и боковыми юбками, а также виниловой обивкой Gobi (бежевый) и тканевой отделкой.

Lamborghini Miura
Продающийся на аукционе Lamborghini Miura, / Фото Gooding & Company/Mike Maez

  • Его первая владелица, Марина Педрацци, приобрела автомобиль через дилера Lamborauto в Турине.
  • Впоследствии он продавался еще двум владельцам в Турине, сначала в 1972 году, а затем в 1973 году.
  • В начале 1980-х Miura попала в США, где ее купил Пол Д. Нейдел, энтузиаст спортивных автомобилей. Он забрал Miura с дорог в середине 1980-х, поместив ее в гостиную своего дома в Нью-Йорке, где она оставалась в течение 40 лет.

Машина никогда не реставрировалась, не выставлялась на показ или публичную продажу. Аукционный дом называет ее "потерянной Миурой", поскольку ее местонахождение было неизвестно до находки в доме Найдела в начале этого года. Чтобы вытащить ее наружу, пришлось снести несколько внутренних стен. К сожалению, нет никаких фотографий того, как она стоит в доме, или как ее оттуда достают.

Lamborghini Miura
Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez

Lamborghini Miura
Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez

Учитывая то, что Miura использовалась как декоративный элемент гостиной, она находится в хорошем состоянии, все еще сохраняя оригинальный двигатель и кузов Bertone. Передняя и задняя раскладные части машины были перекрашены и имеют некоторые вмятины и другие дефекты, но лакокрасочное покрытие на дверях и крыше оригинальное, так же как и стекла, фары и другие элементы отделки. Одометр показывает чуть больше 42 000 километров пробега.

Lamborghini Miura
Lamborghini Miura с разложенным кузовом / Фото Gooding & Company/Mike Maez

Его коричнево-бежевый салон в еще более впечатляющем состоянии, а единственным его недостатком является поврежденная спинка пассажирского сиденья. Это означает, что машину, вероятно, не будут серьезно реставрировать, что хорошо, ведь большую часть интерьера почти невозможно повторить.

Салон Lamborghini Miura
Салон Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez

Машина имеет оригинальный итальянский номерной знак и записи Автомобильного клуба Италии, оригинальную книгу запчастей, а также репродукции инструкций по эксплуатации и обслуживанию.

Lamborghini Miura
Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez

Lamborghini Miura
Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez

Lamborghini Miura
Lamborghini Miura / Фото Gooding & Company/Mike Maez

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Цена

Начальная стоимость лота составляет от 2 000 000 до 2 500 000 долларов, но когда речь идет о "потерянной" машине, которых в мире осталось так мало, цена, вероятно, взлетит в разы.

Этот Lamborghini Miura будет продан уже через несколько недель.