Нелегальні розкопки біля Рима привели археологів до несподіваної знахідки

Спроба незаконних розкопок неподалік Рима несподівано допомогла археологам виявити добре збережений комплекс римської доби. Серед знахідок – мармурова статуя, мозаїки та фрагменти розписаних стін, які пролежали під землею майже дві тисячі років.

У лютому 2026 року влада Італії отримала повідомлення про незаконні земляні роботи на фермерській ділянці поблизу Рима. Після втручання правоохоронців територію взяли під охорону, а до роботи залучили археологів. Про це пише Discovermagazine.

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Що виявили археологи на місці нелегальних розкопок?

Розкопки проводилися в маєтку Кастель-ді-Гвідо, приблизно за 19 кілометрів на захід від Рима. На момент прибуття фахівців будівельна техніка вже пошкодила частину археологічного об'єкта, який раніше не був відомий науковцям.

Під час очищення басейну стародавнього атрію археологи поступово відкрили мармурову статую бородатого чоловіка в короткій туніці. На плечі фігури було зображено кошик із птахами та фруктами, а зігнута рука, ймовірно, колись утримувала невелику тварину – можливо, теля або порося. Дослідники припускають, що статуя могла залишатися на цьому самому місці з моменту занепаду вілли майже дві тисячі років тому.

Після розширення розкопок археологи встановили, що натрапили на вхідну частину великої заміської вілли римської імперської епохи.

Роботами керувала археологиня Алессія Контіно. Її команда дослідила атрій, дві багато оздоблені кімнати та приміщення, пов'язані з господарською діяльністю маєтку.

Центральним елементом комплексу був імплювій – неглибокий басейн для збору дощової води, характерний для римських будинків. Особливо добре збереглися підлоги. У трьох із чотирьох приміщень навколо атрію археологи виявили мозаїки з геометричними візерунками.

Одна з них складалася з дев'яти декоративних панелей у чорно-білому кольорі. Інша була прикрашена чорними восьмикутниками на світлому тлі. Третя містила композицію з чорних прямокутників із вигнутими сторонами. Не менш цінними виявилися залишки настінного живопису. Частина червоної штукатурки збереглася безпосередньо на стінах, висота яких сягає майже півтора метра. У шарах ґрунту археологи також знайшли уламки жовтого та, ймовірно, синього оздоблення із зображеннями рослинних мотивів і людських фігур.

Кому могла належати ця розкішна садиба?

Археологи вважають, що вілла була зведена для заможних представників римської еліти.

На це вказують не лише мозаїчні підлоги та розписані стіни, а й мармурова статуя заввишки близько 80 сантиметрів. Її дослідження ще триває, але науковці вже припускають, що скульптура може зображати Сільвана – давньоримського бога лісів, полів і дикої природи. Знахідка розташована на території давнього Лорія – важливого поселення вздовж дороги Віа Аурелія, яке тісно пов'язане з династією Антонінів.

Лорій мав особливе значення для імператора Антоніна Пія. За даними археологів, саме тут він провів частину дитинства, пізніше збудував власну резиденцію і зрештою помер.

Цю місцевість також регулярно відвідував імператор і філософ Марк Аврелій. Саме тому дослідники припускають, що власники знайденої вілли могли належати до аристократичних родин, пов'язаних з імператорським двором або маєтностями правлячої династії.

На думку вчених, споруда почала поступово занепадати приблизно у III столітті нашої ери. Це збігається з періодом, коли представники імператорської родини залишили регіон.

Як випадкова знахідка перетворилася на археологічний проєкт?

Спеціальна суперинтендантура Рима наголошує, що відкриття стало можливим завдяки швидкій реакції після повідомлення місцевих жителів про підозрілі роботи.

Спеціальна суперинтендантка Рима Даніела Порро заявила:

Відкриття римської вілли в Кастель-ді-Гвідо демонструє не лише виняткове археологічне багатство нашого міста навіть за межами історичного центру, а й ефективність системи охорони, заснованої на співпраці та оперативному реагуванні.

20 червня 2026 року археологічний майданчик відкрили для відвідувачів. Тепер місце, яке стало відомим через незаконні розкопки, перетворилося на об'єкт наукових досліджень і реставрації.