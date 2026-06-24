В феврале 2026 года власти Италии получили сообщение о незаконных земляных работах на фермерском участке недалеко от Рима. После вмешательства правоохранительных органов территорию взяли под охрану, а к работе привлекли археологов. Об этом пишет Discovermagazine.
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Что обнаружили археологи на месте нелегальных раскопок?
Раскопки проводились в поместье Кастель-ди-Гвидо, примерно в 19 километрах к западу от Рима. К моменту прибытия специалистов строительная техника уже повредила часть археологического объекта, который ранее не был известен ученым.
Во время очистки бассейна древнего атриума археологи постепенно обнаружили мраморную статую бородатого мужчины в короткой тунике. На плече фигуры была изображена корзина с птицами и фруктами, а согнутая рука, вероятно, когда-то держала небольшое животное — возможно, теленка или поросенка. Исследователи предполагают, что статуя могла находиться на этом самом месте с момента запустения виллы почти две тысячи лет назад.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
После расширения раскопок археологи установили, что наткнулись на входную часть большой загородной виллы эпохи Римской империи.
Работами руководила археолог Алессия Контино. Её команда исследовала атриум, две богато украшенные комнаты и помещения, связанные с хозяйственной деятельностью поместья.
Центральным элементом комплекса был имплювий — неглубокий бассейн для сбора дождевой воды, характерный для римских домов. Особенно хорошо сохранились полы. В трёх из четырёх помещений вокруг атриума археологи обнаружили мозаики с геометрическими узорами.
Одна из них состояла из девяти декоративных панелей в чёрно-белой гамме. Другая была украшена чёрными восьмиугольниками на светлом фоне. Третья содержала композицию из черных прямоугольников с изогнутыми сторонами. Не менее ценными оказались остатки настенной росписи. Часть красной штукатурки сохранилась непосредственно на стенах, высота которых достигает почти полутора метров. В слоях почвы археологи также нашли обломки желтой и, вероятно, синей отделки с изображениями растительных мотивов и человеческих фигур.
Кому могла принадлежать эта роскошная усадьба?
Археологи считают, что вилла была построена для состоятельных представителей римской элиты.
На это указывают не только мозаичные полы и расписанные стены, но и мраморная статуя высотой около 80 сантиметров. Ее исследование еще продолжается, но ученые уже предполагают, что скульптура может изображать Сильвана — древнеримского бога лесов, полей и дикой природы. Находка расположена на территории древнего Лория — важного поселения вдоль дороги Виа Аурелия, тесно связанного с династией Антонинов.
Лорий имел особое значение для императора Антонина Пия. По данным археологов, именно здесь он провёл часть детства, позже построил собственную резиденцию и в конце концов скончался.
Эту местность также регулярно посещал император и философ Марк Аврелий. Именно поэтому исследователи предполагают, что владельцы найденной виллы могли принадлежать к аристократическим семьям, связанным с императорским двором или поместьями правящей династии.
По мнению учёных, сооружение начало постепенно приходить в упадок примерно в III веке нашей эры. Это совпадает с периодом, когда представители императорской семьи покинули регион.
Как случайная находка превратилась в археологический проект?
Специальная суперинтендатура Рима отмечает, что открытие стало возможным благодаря быстрой реакции после сообщения местных жителей о подозрительных работах.
Специальная суперинтендант Рима Даниэла Порро заявила:
Открытие римской виллы в Кастель-ди-Гвидо демонстрирует не только исключительное археологическое богатство нашего города даже за пределами исторического центра, но и эффективность системы охраны, основанной на сотрудничестве и оперативном реагировании.
20 июня 2026 года археологическая площадка была открыта для посетителей. Теперь место, которое стало известным из-за незаконных раскопок, превратилось в объект научных исследований и реставрации.