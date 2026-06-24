В феврале 2026 года власти Италии получили сообщение о незаконных земляных работах на фермерском участке недалеко от Рима. После вмешательства правоохранительных органов территорию взяли под охрану, а к работе привлекли археологов. Об этом пишет Discovermagazine.

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Что обнаружили археологи на месте нелегальных раскопок?

Раскопки проводились в поместье Кастель-ди-Гвидо, примерно в 19 километрах к западу от Рима. К моменту прибытия специалистов строительная техника уже повредила часть археологического объекта, который ранее не был известен ученым.

Во время очистки бассейна древнего атриума археологи постепенно обнаружили мраморную статую бородатого мужчины в короткой тунике. На плече фигуры была изображена корзина с птицами и фруктами, а согнутая рука, вероятно, когда-то держала небольшое животное — возможно, теленка или поросенка. Исследователи предполагают, что статуя могла находиться на этом самом месте с момента запустения виллы почти две тысячи лет назад.

После расширения раскопок археологи установили, что наткнулись на входную часть большой загородной виллы эпохи Римской империи.

Работами руководила археолог Алессия Контино. Её команда исследовала атриум, две богато украшенные комнаты и помещения, связанные с хозяйственной деятельностью поместья.

Центральным элементом комплекса был имплювий — неглубокий бассейн для сбора дождевой воды, характерный для римских домов. Особенно хорошо сохранились полы. В трёх из четырёх помещений вокруг атриума археологи обнаружили мозаики с геометрическими узорами.

Одна из них состояла из девяти декоративных панелей в чёрно-белой гамме. Другая была украшена чёрными восьмиугольниками на светлом фоне. Третья содержала композицию из черных прямоугольников с изогнутыми сторонами. Не менее ценными оказались остатки настенной росписи. Часть красной штукатурки сохранилась непосредственно на стенах, высота которых достигает почти полутора метров. В слоях почвы археологи также нашли обломки желтой и, вероятно, синей отделки с изображениями растительных мотивов и человеческих фигур.

Кому могла принадлежать эта роскошная усадьба?

Археологи считают, что вилла была построена для состоятельных представителей римской элиты.

На это указывают не только мозаичные полы и расписанные стены, но и мраморная статуя высотой около 80 сантиметров. Ее исследование еще продолжается, но ученые уже предполагают, что скульптура может изображать Сильвана — древнеримского бога лесов, полей и дикой природы. Находка расположена на территории древнего Лория — важного поселения вдоль дороги Виа Аурелия, тесно связанного с династией Антонинов.

Лорий имел особое значение для императора Антонина Пия. По данным археологов, именно здесь он провёл часть детства, позже построил собственную резиденцию и в конце концов скончался.

Эту местность также регулярно посещал император и философ Марк Аврелий. Именно поэтому исследователи предполагают, что владельцы найденной виллы могли принадлежать к аристократическим семьям, связанным с императорским двором или поместьями правящей династии.

По мнению учёных, сооружение начало постепенно приходить в упадок примерно в III веке нашей эры. Это совпадает с периодом, когда представители императорской семьи покинули регион.

Как случайная находка превратилась в археологический проект?

Специальная суперинтендатура Рима отмечает, что открытие стало возможным благодаря быстрой реакции после сообщения местных жителей о подозрительных работах.

Специальная суперинтендант Рима Даниэла Порро заявила:

Открытие римской виллы в Кастель-ди-Гвидо демонстрирует не только исключительное археологическое богатство нашего города даже за пределами исторического центра, но и эффективность системы охраны, основанной на сотрудничестве и оперативном реагировании.

20 июня 2026 года археологическая площадка была открыта для посетителей. Теперь место, которое стало известным из-за незаконных раскопок, превратилось в объект научных исследований и реставрации.