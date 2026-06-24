Франція пережила найспекотніший день за всю історію спостережень, які ведуться з 1947 року. Про це повідомило національне метеорологічне агентство Météo-France. Про це пише Sciencealert.

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Чому ця хвиля спеки стала історичною?

За попередніми даними, національний температурний індикатор, який розраховується як середній показник денних і нічних температур на 30 метеостанціях країни, досяг 29,8 градуса Цельсія. Крім того, напередодні Франція пережила найтеплішу ніч за весь період метеорологічних вимірювань.

Особливо складною ситуація стала в Парижі. Будівельник Вадим Бобу, який працює на одному з будмайданчиків французької столиці, розповів агентству AFP, що працювати стає дедалі важче.

Стає дедалі нестерпніше, дуже спекотно. Але вибору немає – треба оплачувати рахунки, – зазначив він.

За словами кліматологів, регулярні хвилі аномальної спеки є одним із найочевидніших наслідків глобального потепління. Вчені попереджають, що через спалювання викопного палива такі явища ставатимуть частішими, тривалішими та інтенсивнішими.

Як спека впливає на життя людей?

Майже вся територія Іспанії опинилася під попередженнями про спеку. У деяких південних і північних регіонах країни діє найвищий рівень небезпеки, який національне агентство AEMET класифікує як "надзвичайну загрозу".

У Мадриді температура піднялася до 38 градусів Цельсія. Місцева жителька Кармен Лоайса розповіла, що спека викликає у неї сильний головний біль і впливає на емоційний стан. Особливо важко доводиться людям, які працюють просто неба. Працівник служби перевезень Валентин Фернандес розповів, що температура всередині вантажівок стає майже нестерпною.

Коли сонце починає припікати, здається, що помираєш. Усередині вантажівки ще вдвічі гірше. Це жахливо, – зазначив він.

У країні також виникли проблеми в лікарнях. Профспілка медсестер SATSE повідомила, що в окремих приміщеннях медичних закладів температура перевищує 30 градусів Цельсія через відсутність належного кондиціонування.

Які обмеження вводять країни Європи?

Через екстремальну спеку влада багатьох держав вдалася до надзвичайних заходів. В Італії Міністерство охорони здоров'я оголосило найвищий рівень теплової небезпеки одразу у 15 містах, серед яких Мілан і Рим. Через різке зростання використання кондиціонерів у Мілані та Турині навіть сталися перебої з електропостачанням.

У Великій Британії десятки шкіл завершили навчання достроково та залишатимуться зачиненими ще кілька днів. Керівництво одного з навчальних закладів у графстві Бакінгемшир пояснило рішення тим, що будівлі неможливо достатньо охолодити, а на території школи бракує затінених зон.

Британська метеослужба Met Office оголосила рідкісне червоне попередження про спеку для центральної та південної Англії. Такий рівень небезпеки використовується лише вдруге в історії країни.

Головний науковий співробітник Met Office Стівен Белчер назвав перспективу підвищення температури до 40 градусів Цельсія наприкінці червня "протверезливою". Подібні показники є безпрецедентними для цієї пори року. Через погодні умови залізничні оператори на північному сході Англії навіть закликали пасажирів відмовитися від поїздок до Лондона.

Звідки прийшла аномальна спека?

За словами синоптика Météo-France Себастьєна Леа, головною причиною нинішньої ситуації стала масштабна хвиля гарячого повітря з Північної Африки.

Додатково на погодну ситуацію вплинув холодний атмосферний фронт біля узбережжя Португалії, який фактично працює як "тепловий насос", затягуючи гаряче повітря на територію Західної Європи.

На великих висотах області високого тиску стискають цю теплу повітряну масу. А коли тепле повітря стискається, воно нагрівається ще сильніше, – пояснив метеоролог.

Наслідки спеки вже призводять до людських втрат.

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню під час кризової наради повідомив, що від початку хвилі спеки 18 червня в країні потонули 40 людей, переважно молодого віку.

У Німеччині поліція заявила про загибель п'яти осіб під час купання у водоймах протягом минулих вихідних. Погіршуються й умови праці. Працівники заводу автомобільного концерну Stellantis поблизу французького Мюлуза оголосили, що до кінця тижня завершуватимуть зміни раніше через небезпечні температури.

Представник профспілки Салах Кельтумі повідомив, що в деяких цехах температура наближається до 38 – 40 градусів Цельсія. Попередження про спеку також оприлюднили Австрія, Польща, Угорщина та Хорватія. Екстрені служби Угорщини та Словенії повідомляють про збільшення кількості звернень від літніх людей, які потребують допомоги через перегрівання.