Італійські школярі роками чули розповіді про загадкові кімнати під спортзалом їхньої школи і вирішили перевірити їх самі. Під новою будівлею вони натрапили на розкішний римський будинок віком близько 1800 років.

Як чутки про підземелля привели до археологічної знахідки

Учні давно переказували історії про дивні кімнати під гімнастичним залом. Ніхто достеменно не знав, що там, але розмови про темні коридори й таємничі камери не вщухали. Зрештою, кілька підлітків набралися сміливості й пішли шукати самі, пише Daily Galaxy.

Вони кілька разів без дозволу спускалися під спортзал, пройшли темними коридорами й напівосвітленими приміщеннями та натрапили на давню споруду. Знахідку вони не стали приховувати – розповіли вчителю, а той повідомив владу. Далі до справи долучилися археологи.



Група італійських підлітків зробила несподіване відкриття під спортзалом своєї школи / Фото Кантьєрі Нарранті

Що ховалося під спортзалом

Під час розкопок на початку 2026 року археологи відкрили кілька приміщень під сучасною школою. Це залишки великої римської резиденції, яку збудували у II столітті нашої ери. Під школою збереглися аркові дверні прорізи, коридори й кімнати.

Фотографії від Кантьєрі Нарранті та Спеціальної суперінтенданції Риму показують розкопані простори, де й досі видно давні архітектурні елементи. На знімках можна розгледіти ліпні прикраси на склепінчастих стелях і великі настінні розписи, які колись оздоблювали частини будинку.

Археологи визначили, що це розкішний римський будинок віком приблизно 1800 років.



Група італійських підлітків зробила несподіване відкриття під спортзалом своєї школи / Фото Кантьєрі Нарранті

Загублений римський дім поруч із Колізеєм

Найдивніше в цій історії – розташування. Школа стоїть за кілька кроків від Колізею, однієї з найвідоміших пам'яток Риму. Попри таку близькість до відомої античної пам'ятки, кімнати під спортзалом роками лишалися загадкою, хоча, як можна побачити на деяких фото, всередині є сучасні графіті. Імовірно, їх зробили попередні покоління учнів, які таємно пробиралися в підземелля, але нікому не розповідали про те, що знайшли.



Група італійських підлітків зробила несподіване відкриття під спортзалом своєї школи / Фото Кантьєрі Нарранті

Розкопки нарешті пояснили, чим були ці темні проходи під будівлею. Вони були частиною римської резиденції II століття, у якій кілька кімнат збереглися під землею. Те, що школярі знали здебільшого з чуток, виявилося справжнім шматком давньої історії міста. Завдяки допитливим підліткам і археологам, які перевірили їхню знахідку, підземні камери тепер стануть відомі громадськості.