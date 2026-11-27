Как слухи о подземельях привели к археологической находке

Ученики давно пересказывали истории о странных комнатах под гимнастическим залом. Никто точно не знал, что там, но разговоры о темных коридорах и таинственных камерах не утихали. В конце концов, несколько подростков набрались смелости и пошли искать сами, пишет Daily Galaxy.

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Они несколько раз без разрешения спускались под спортзал, прошли по темным коридорам и полуосвещенным помещениям и наткнулись на древнее сооружение. Находку они не стали скрывать – рассказали учителю, а тот сообщил властям. Далее к делу подключились археологи.

Группа итальянских подростков сделала неожиданное открытие под спортивным залом своей школы / Фото Кантьери Нарранти

Что скрывалось под спортивным залом

Во время раскопок в начале 2026 года археологи обнаружили несколько помещений под современной школой. Это остатки большой римской резиденции, построенной во II веке нашей эры. Под школой сохранились арочные дверные проемы, коридоры и комнаты.

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Фотографии Кантьери Нарранти и Специальной суперинтендации Рима показывают раскопанные помещения, где до сих пор видны древние архитектурные элементы. На снимках можно разглядеть лепные украшения на сводчатых потолках и большие настенные росписи, которые когда-то украшали части дома.

Археологи установили, что это роскошный римский дом возрастом примерно 1800 лет.

Группа итальянских подростков сделала неожиданное открытие под спортзалом своей школы / Фото Кантьери Нарранти

Затерянный римский дом рядом с Колизеем

Самое удивительное в этой истории – расположение. Школа находится в нескольких шагах от Колизея, одного из самых известных памятников Рима. Несмотря на такую близость к известной античной достопримечательности, комнаты под спортивным залом годами оставались загадкой, хотя, как можно увидеть на некоторых фото, внутри есть современные граффити. Вероятно, их нарисовали предыдущие поколения учеников, которые тайком пробирались в подземелье, но никому не рассказывали о том, что нашли.

Группа итальянских подростков сделала неожиданное открытие под спортивным залом своей школы / Фото Кантьери Нарранти

Раскопки наконец-то прояснили, чем служили эти темные проходы под зданием. Они были частью римской резиденции II века, в которой несколько комнат сохранились под землей. То, что школьники знали в основном понаслышке, оказалось настоящим кусочком древней истории города. Благодаря любознательным подросткам и археологам, которые проверили их находку, подземные камеры теперь станут известны общественности.