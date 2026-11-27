Як чутки про підземелля привели до археологічної знахідки

Учні давно переказували історії про дивні кімнати під гімнастичним залом. Ніхто достеменно не знав, що там, але розмови про темні коридори й таємничі камери не вщухали. Зрештою, кілька підлітків набралися сміливості й пішли шукати самі, пише Daily Galaxy.

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Вони кілька разів без дозволу спускалися під спортзал, пройшли темними коридорами й напівосвітленими приміщеннями та натрапили на давню споруду. Знахідку вони не стали приховувати – розповіли вчителю, а той повідомив владу. Далі до справи долучилися археологи.

Група італійських підлітків зробила несподіване відкриття під спортзалом своєї школи / Фото Кантьєрі Нарранті

Що ховалося під спортзалом

Під час розкопок на початку 2026 року археологи відкрили кілька приміщень під сучасною школою. Це залишки великої римської резиденції, яку збудували у II столітті нашої ери. Під школою збереглися аркові дверні прорізи, коридори й кімнати.

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Фотографії від Кантьєрі Нарранті та Спеціальної суперінтенданції Риму показують розкопані простори, де й досі видно давні архітектурні елементи. На знімках можна розгледіти ліпні прикраси на склепінчастих стелях і великі настінні розписи, які колись оздоблювали частини будинку.

Археологи визначили, що це розкішний римський будинок віком приблизно 1800 років.

Група італійських підлітків зробила несподіване відкриття під спортзалом своєї школи / Фото Кантьєрі Нарранті

Загублений римський дім поруч із Колізеєм

Найдивніше в цій історії – розташування. Школа стоїть за кілька кроків від Колізею, однієї з найвідоміших пам'яток Риму. Попри таку близькість до відомої античної пам'ятки, кімнати під спортзалом роками лишалися загадкою, хоча, як можна побачити на деяких фото, всередині є сучасні графіті. Імовірно, їх зробили попередні покоління учнів, які таємно пробиралися в підземелля, але нікому не розповідали про те, що знайшли.

Група італійських підлітків зробила несподіване відкриття під спортзалом своєї школи / Фото Кантьєрі Нарранті

Розкопки нарешті пояснили, що робили ці темні проходи під будівлею. Вони були частиною римської резиденції II століття, у якій кілька кімнат збереглися під землею. Те, що школярі знали здебільшого з чуток, виявилося справжнім шматком давньої історії міста. Завдяки допитливим підліткам і археологам, які перевірили їхню знахідку, підземні камери тепер стануть відомі громадськості.