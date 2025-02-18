SSD-диски можуть суттєво подорожчати у другій половині року і ось чому

Очікується, що ціни на твердотільні накопичувачі (SSD) зростуть у другій половині 2025 року. Це пов’язано зі скороченням виробництва флеш-пам’яті NAND, зменшенням запасів у секторі смартфонів і зростаючим попитом на тлі розвитку штучного інтелекту.

Наразі ринок NAND перебуває в стані надлишкової пропозиції, що призвело до падіння цін і фінансових труднощів для постачальників. Проте прогнозується, що ситуація зміниться, оскільки виробники флеш-пам’яті продовжують знижувати обсяги виробництва, повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітику TrendForce.

Не пропустіть Огляд ASUS Zenbook A14 – ультралегкого ноутбука з процесором Snapdragon X Elite та ШІ на борту

Це є відповіддю на різке уповільнення темпів зростання попиту на NAND, які за останні два роки скоротилися з 30% до 10-15% на рік.

Щоб зупинити подальше падіння цін, виробники ухвалили рішення про ще більш жорстке скорочення виробництва наприкінці 2024 року. Крім того, державна політика Китаю щодо субсидування заміни смартфонів сприяє швидкому вичерпанню запасів NAND, що також впливає на ринок.

Попит на SSD зросте завдяки ШІ

Значним фактором впливу на ринок стане розвиток ШІ. У другій половині року Nvidia планує наростити поставки своїх продуктів серії Blackwell, що сприятиме зростанню попиту на корпоративні SSD.

Також компанія DeepSeek здешевила розгортання ШІ-серверів, що дозволить малим та середнім підприємствам активніше впроваджувати штучний інтелект для підвищення конкурентоспроможності.

Очікується, що SSD обсягом понад 30 ТБ стануть основним рішенням для зберігання даних завдяки високій продуктивності та нижчій загальній вартості володіння.

Крім того, зростання популярності AI-пристроїв, зокрема комп’ютерів і робочих станцій з вбудованими алгоритмами штучного інтелекту, призведе до збільшення ємності SSD у споживчому секторі.

Вам буде корисно Як перетворити старий ноутбук на ідеальну машину для продуктивної роботи

Зниження вимог до обчислювальних потужностей також може пришвидшити розповсюдження бюджетних смартфонів з підтримкою ШІ, що додатково стимулюватиме попит на флеш-пам’ять.