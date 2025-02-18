Сейчас рынок NAND находится в состоянии избыточного предложения, что привело к падению цен и финансовым трудностям для поставщиков. Однако прогнозируется, что ситуация изменится, поскольку производители флэш-памяти продолжают снижать объемы производства, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику TrendForce.

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Это является ответом на резкое замедление темпов роста спроса на NAND, которые за последние два года сократились с 30% до 10-15% в год.

Чтобы остановить дальнейшее падение цен, производители приняли решение о еще более жестком сокращении производства в конце 2024 года. Кроме того, государственная политика Китая по субсидированию замены смартфонов способствует быстрому исчерпанию запасов NAND, что также влияет на рынок.

Спрос на SSD возрастет благодаря ИИ

Значительным фактором влияния на рынок станет развитие ИИ. Во второй половине года Nvidia планирует нарастить поставки своих продуктов серии Blackwell, что будет способствовать росту спроса на корпоративные SSD.

Также компания DeepSeek удешевила развертывание ИИ-серверов, что позволит малым и средним предприятиям активнее внедрять искусственный интеллект для повышения конкурентоспособности.

Ожидается, что SSD объемом более 30 ТБ станут основным решением для хранения данных благодаря высокой производительности и низкой общей стоимости владения.

Кроме того, рост популярности AI-устройств, в частности компьютеров и рабочих станций со встроенными алгоритмами искусственного интеллекта, приведет к увеличению емкости SSD в потребительском секторе.

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Снижение требований к вычислительным мощностям также может ускорить распространение бюджетных смартфонов с поддержкой ИИ, что дополнительно будет стимулировать спрос на флэш-память.