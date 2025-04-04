Пошлина может осложнить бизнес Apple

В компании пока что отказались комментировать ситуацию, но аналитики не исключают, что расходы на таможенные тарифы могут серьезно осложнить бизнес Apple. Как отмечает The New York Times, продажи iPhone, iPad и Apple Watch составляют три четверти годового дохода компании, информирует 24 Канал.

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Важно. Учитывая это, Apple придется либо поглотить расходы на новые пошлины, что снизит ее прибыль, или повысить цены на свои продукты, что может повлиять на спрос среди потребителей.

Издание отмечает, что Трамп ввел одни из самых высоких тарифов для стран, где Apple собирает свою продукцию: Вьетнама (46%), Китая (34%) и Индии (26%).

Так, AirPods из Вьетнама или iPad из Индии могут подорожать на 20 – 40 долларов в зависимости от модели. А iPhone, который стоит 1000 долларов, вырастет в цене на 50 – 70 долларов,

– убеждают эксперты.

Акции Apple уже упали

По оценкам Morgan Stanley, пошлины на iPhone и другие устройства, импортируемых из Китая, могут увеличить годовые расходы Apple на 8,5 миллиардов долларов. Это, в свою очередь, может снизить прибыль компании в следующем году на 0,52 доллара за акцию, что эквивалентно около 7,85 миллиардов долларов или 7% от общей прибыли.

"Акции Apple уже отреагировали на новости, упав на 5,7% на вторичном рынке после высказываний Трампа", – говорится в статье.

Эксперты предположили, что компания быстро примет новые таможенные ставки во внимание и оценит их влияние на свои модели и прибыльность.

Справочно. Apple уже неоднократно сталкивалась с повышением пошлин. В частности, в 2018 году, когда Трамп впервые ввел таможенные тарифы на китайские товары, компания начала переносить часть производства iPad и AirPods во Вьетнам, а iPhone – в Индию. Однако новые пошлины могут значительно усилить давление на бизнес Apple, поскольку продукция, импортируемая из Китая, уже облагается пошлинами на уровне 20%. Согласно данным издания, примерно 90% iPhone, которые продаются по всему миру, производятся именно в Китае.