Мито може ускладнити бізнес Apple

У компанії поки що відмовилися коментувати ситуацію, але аналітики не виключають, що витрати на митні тарифи можуть серйозно ускладнити бізнес Apple. Як зазначає The New York Times, продажі iPhone, iPad та Apple Watch складають три чверті річного доходу компанії, інформує 24 Канал.

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Важливо. З огляду на це, Apple доведеться або поглинути витрати на нові мита, що знизить її прибуток, або підвищити ціни на свої продукти, що може вплинути на попит серед споживачів.

Видання зауважує, що Трамп запровадив одні з найвищих тарифів для країн, де Apple збирає свою продукцію: В'єтнаму (46%), Китаю (34%) та Індії (26%).

Так, AirPods із В'єтнаму або iPad з Індії можуть подорожчати на 20 – 40 доларів залежно від моделі. А iPhone, який коштує 1000 доларів, зросте в ціні на 50 – 70 доларів,

– переконують експерти.

Акції Apple уже впали

За оцінками Morgan Stanley, мита на iPhone та інші пристрої, що імпортуються з Китаю, можуть збільшити річні витрати Apple на 8,5 мільярдів доларів. Це, в свою чергу, може знизити прибуток компанії наступного року на 0,52 долара за акцію, що еквівалентно близько 7,85 мільярдів доларів або 7% від загального прибутку.

"Акції Apple вже відреагували на новини, впавши на 5,7% на вторинному ринку після висловлювань Трампа", – ідеться у статті.

Експерти припустили, що компанія швидко візьме нові митні ставки до уваги та оцінить їхній вплив на свої моделі і прибутковість.

Довідково. Apple вже неодноразово стикалася з підвищенням мит. Зокрема, у 2018 році, коли Трамп вперше запровадив митні тарифи на китайські товари, компанія почала переносити частину виробництва iPad та AirPods до В’єтнаму, а iPhone – до Індії. Однак нові мита можуть значно посилити тиск на бізнес Apple, оскільки продукція, що імпортується з Китаю, вже обкладається митами на рівні 20%. Згідно з даними видання, приблизно 90% iPhone, які продаються по всьому світу, виробляються саме в Китаї.