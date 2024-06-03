Перший у світі: археологи знайшли різьблену фігурку коня віком 35 000 років

Учені відшукали фігурку з кістки мамонта, яка зображує коня, у печері Фогельхерд. Згідно з оцінками, їй 35 тисяч років, тобто створена вона ще в епоху верхнього палеоліту.

Що ми знаємо про цю фігурку

Загадковий артефакт вважається найдавнішою відомою скульптурою коня, зробленою анатомічно сучасною людиною (Homo sapiens).

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Артефакт розміром з дитячу долоню має приблизно 2,5 сантиметра заввишки та 4,8 сантиметра завдовжки. Він включає такі деталі, як вирізьблений рот, ніздрі, очі та гриву. Хоча голова лишилася цілою через стільки років, усі чотири ноги були відламані, якщо взагалі існували. Археологи вважають, що скульптура зображує жеребця.

Фігурку знайшли у печері Фогельхерд на півдні Німеччини. Це було місце збору представників культури Оріньяк, групи верхнього палеоліту, яка жила між 43 000 і 35 000 років тому на більшій частині території сучасної Європи, але найбільше – у сучасній Франції. Оскільки їхня присутність ненадовго збігається з останніми неандертальцями (приблизно протягом 3000 років), археологи вважають, що ці дві групи, ймовірно, співіснували.

Оріньякці були найбільш відомі як вправні мисливці-збирачі, про що свідчить їхнє вміння виготовляти кам'яні знаряддя праці, такі як леза та вістря. У печері були знайдені сотні таких предметів, а також численні кістки тварин і вироби зі слонової кістки, в тому числі намистини, пофарбовані охрою в червоний колір.

Цілком ймовірно, що група використовувала цей простір для обробки м'яса. Наприклад, дослідники, які проаналізували кістки тварин віком близько 32 000 років у печері Фогельхерд, виявили в основному рештки північного оленя (Rangifer tarandus) і коня (Equus ferus), що вказує на те, що оріньяцькі групи полювали і їли цих тварин, а також створювали витвори мистецтва з їх зображенням.

Аналіз показав, що цій фігурці коня 32 000-35 000 років. З якою метою її виготовили, невідомо. Це можна бути як іграшка, так і прикраса чи ритуальний предмет.