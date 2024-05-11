Доримський некрополь

Дивовижні знахідки біля містечка Аморозі, приблизно за 48 кілометрів на північний схід від Неаполя, включають 88 поховань у "ямних гробницях". Серед них є як чоловіки, так і жінки. Перших, як правило, ховали зі зброєю, тоді як для других у могили клали бронзові прикраси – браслети, підвіски, брошки-фібули, а також шматки бурштину та обробленої кістки. Археологи, які проводили розкопки, також виявили велику кількість глиняних ваз різних форм, які зазвичай ставили в гробницях біля ніг померлих.

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Науковці кажуть, що могильник був розташований на території, яку кількома сотнями років пізніше зайняли самніти – народ, що був частим ворогом ранніх римлян, які своєю чергою поселилися за 161 кілометр звідти у 753 році до нашої ери, за часів залізної доби. Римляни були вельми агресивними й постійно вели війни з сусідами, в тому числі й проти етруських міст-держав та інших латиномовних народів. У четвертому столітті до нашої ери вони провели низку воєн проти самнітів, які переважно жили на південний схід від Риму в гірському регіоні Апеннін, і зрештою перемогли їх, асимілювавши цей народ десь після 290 року до нашої ери.



Це місце закладене щонайменше 2800 років тому / Фото Міністерство культури Італії/Terna

Археологи вважають, що люди, які заснували некрополь, належали до так званої культури "ямних могил", яка існувала на більшій частині центральної та південної Італії протягом залізної доби.

Некрополь випадково виявили, коли досліджували місцевість перед будівництвом нової електростанції. Електростанція призначена для забезпечення електроенергією високошвидкісної залізниці між Неаполем і містом Барі, що на Адріатичному узбережжі Італії.



Процес розкопок / Фото Ministry of Culture/Terna

Окрім ямних поховань, некрополь містить два великих кургани — близько 15 метрів в діаметрі. Вони найімовірніше покривають могили елітних членів стародавнього суспільства.

Кургани зараз є єдиними видимими ознаками некрополя, і про них було відомо протягом тисячоліть, але останні розкопки тільки зараз виявили багато гробниць навколо них.



Знахідки, зроблені в могилах / Фото Ministry of Culture/Terna



Знахідки, зроблені в могилах / Фото Ministry of Culture/Terna



Знахідки, зроблені в могилах / Фото Ministry of Culture/Terna

Могили, артефакти і людські останки, які вони містять, тепер будуть вивчатися в лабораторії, яка була створена на цьому місці.