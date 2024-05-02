Деталі знахідки

Руїни римської вілли біля Везувію, знайшли під залишками іншої вілли, збудованої над нею через багато років. Рання будівля, яка, як свідчать розкопки, була збудована ще до нашої ери, схоже, була зруйнована під час руйнівного виверження Везувію у 79 році нашої ери, а пізнішу звели вже у другому столітті.

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Дослідники з Токійського університету працювали на цьому місці понад 20 років і тепер сподіваються, що подальші розкопки встановлять, що більш рання вілла — це дійсно місце, де помер Август у 14 році нашої ери. Маріко Мурамацу, археологиня з Токійського університету, яка очолює проєкт, каже, що це місце є одним із небагатьох кандидатів на цей високий статус.

Вона зазначила, що місце знахідки відповідає працям римських істориків Тацита, Светонія і Кассія Діо, які записали, що Август помер у 14 році нашої ери на віллі своєї сім'ї поблизу Ноли. Але точне місцезнаходження її не описується ніде.

Вілла другого століття була також зруйнована виверженням Везувію у п'ятому столітті, а її засипані руїни були виявлені у 1929 році. Їх визначили як можливе місце розташування вілли Августа, але брак фінансування завадив подальшому дослідженню цього місця. У 2002 році команда Токійського університету та місцеві археологи розпочали роботи на цьому місці і знайшли багато прекрасних мармурових статуй та інших артефактів. Але дослідження археологічних шарів показало, що вони датуються значно пізнішим періодом, ніж часи життя Августа чи виверження у 79 році.



Склад, заповнений амфорами для зберігання оливкової олії або вина / Фото Institute for Advanced Global Studies/University of Tokyo

Тепер, коли археологи розкопали набагато глибші шари, вони виявили руїни більш ранньої вілли, яка побудована до виверження і була похована під шарами породи й попелу, викинутих вулканом. Крім того, дослідження довели, що виверження також спустошило принаймні частину північних схилів вулкана. Досі вважалося, що виверження 79 року вразило переважно міста на півдні, такі як Помпеї.

Серед знайдених на сьогодні об'єктів – велика кімната, що використовувалася як склад, і частини приватних лазень попередньої вілли.



На розкопках вілли, де міг померти імператор Риму Август / Фото Institute for Advanced Global Studies/University of Tokyo

Тепер команда сподівається отримати фінансування для проведення подальших розкопок, які могли б довести, що саме на цій віллі помер Август.

Перший імператор Риму

Август, народжений Гаєм Октавієм у Римі в 63 році до нашої ери, був внучатим племінником і прийомним сином римського полководця і політика Юлія Цезаря, якого було вбито в 44 році до нашої ери.

Після смерті Цезаря Август захопив владу в Римі разом з другом Цезаря Марком Антонієм і став одноосібним правителем після поразки Антонія в битві при Акції в 31 році до нашої ери.

Август зображував себе "першим серед рівних" у сенаті — керівних зборах Риму — але він правив колишньою Римською республікою залізною рукою і вважається першим римським імператором.

Після довгого й процвітаючого правління Август помер у 14 році нашої ери. За непідтвердженими даними, його отруїла дружина Лівія. Після цього імператором став його прийомний син Тиберій (рідний син Лівії).