Детали находки

Руины римской виллы возле Везувия, нашли под остатками другой виллы, построенной над ней через много лет. Раннее здание, которое, как свидетельствуют раскопки, было построено еще до нашей эры, похоже, было разрушено во время разрушительного извержения Везувия в 79 году нашей эры, а более позднее возвели уже во втором веке.

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Исследователи из Токийского университета работали на этом месте более 20 лет и теперь надеются, что дальнейшие раскопки установят, что более ранняя вилла — это действительно место, где умер Август в 14 году нашей эры. Марико Мурамацу, археолог из Токийского университета, которая возглавляет проект, говорит, что это место является одним из немногих кандидатов на этот высокий статус.

Она отметила, что место находки соответствует трудам римских историков Тацита, Светония и Кассия Дио, которые записали, что Август умер в 14 году нашей эры на вилле своей семьи вблизи Нолы. Но точное местонахождение ее не описывается нигде.

Вилла второго века была также разрушена извержением Везувия в пятом веке, а ее засыпанные руины были обнаружены в 1929 году. Их определили как возможное место расположения виллы Августа, но недостаток финансирования помешал дальнейшему исследованию этого места. В 2002 году команда Токийского университета и местные археологи начали работы на этом месте и нашли много прекрасных мраморных статуй и других артефактов. Но исследование археологических слоев показало, что они датируются значительно более поздним периодом, чем времена жизни Августа или извержения в 79 году.



Склад, заполнен амфорами для хранения оливкового масла или вина / Фото Institute for Advanced Global Studies/University of Tokyo

Теперь, когда археологи раскопали гораздо более глубокие слои, они обнаружили руины более ранней виллы, которая построена до извержения и была похоронена под слоями породы и пепла, выброшенных вулканом. Кроме того, исследования доказали, что извержение также опустошило по крайней мере часть северных склонов вулкана. До сих пор считалось, что извержение 79 года поразило преимущественно города на юге, такие как Помпеи.

Среди найденных на сегодня объектов – большая комната, использовавшаяся как склад, и части частных бань предыдущей виллы.



На раскопках виллы, где мог умереть император Рима Август / Фото Institute for Advanced Global Studies/University of Tokyo

Теперь команда надеется получить финансирование для проведения дальнейших раскопок, которые могли бы доказать, что именно на этой вилле умер Август.

Первый император Рима

Август, рожденный Гаем Октавием в Риме в 63 году до нашей эры, был внучатым племянником и приемным сыном римского полководца и политика Юлия Цезаря, который был убит в 44 году до нашей эры.

После смерти Цезаря Август захватил власть в Риме вместе с другом Цезаря Марком Антонием и стал единоличным правителем после поражения Антония в битве при Акции в 31 году до нашей эры.

Август изображал себя "первым среди равных" в сенате — руководящем собрании Рима — но он правил бывшей Римской республикой железной рукой и считается первым римским императором.

После долгого и процветающего правления Август умер в 14 году нашей эры. По неподтвержденным данным, его отравила жена Ливия. После этого императором стал его приемный сын Тиберий (родной сын Ливии).