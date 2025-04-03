Цей неймовірно стійкий людиноподібний робот навчився виконувати сальто вбік

Інженери продемонстрували новий рівень спритності робота, навчивши його виконувати складний акробатичний трюк. Оновлення програмного забезпечення на основі штучного інтелекту дозволило гуманоїду G1 від Unitree виконати бічне сальто.

Перше бічне сальто

На відео, опублікованому на YouTube, сріблясто-сірий G1, злегка присідаючи, відштовхується від землі та обертається в повітрі. Приземляючись спочатку на ліву ногу, робот надзвичайно швидко стабілізується й повертається в пряме вертикальне положення. Повільне відтворення відео демонструє неймовірну легкість, з якою машина зберігає рівновагу після приземлення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Unitree Robotics.

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Минулого року ця ж модель освоїла заднє сальто. Для навчання G1 новому трюку компанія оновила алгоритм штучного інтелекту, зробивши програмне забезпечення швидшим і чутливішим.

Бічне сальто було виконане за допомогою навчання з підкріпленням,

– повідомили представники Unitree.

Навчання з підкріпленням – це основний метод, який використовується для навчання роботів навігації та взаємодії з фізичним світом. Ця ж технологія була використана компанією Figure для навчання роботів Figure 02 рухатися більш схоже на людину.

G1 вміє не лише виконувати акробатичні трюки. Під час демонстрації бойових мистецтв він знешкодив супротивника з палицею. Після серії обманних рухів руками, робот виконав обертовий удар ногою, вибивши палицю з рук супротивника.

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Що відомо про G1 від Unitree

Легка та компактна конструкція робота допомагає йому без труднощів виконувати акробатичні рухи. G1 має зріст 1,3 метра й важить лише 35 кілограмів. Він оснащений 3D-лідаром (LiDAR) і камерою глибини, що забезпечує огляд на 360 градусів. Важливо, що він має 23 ступені свободи, що відображає кількість суглобів або осей руху робота.

G1 також може ходити й бігати зі швидкістю до 2 метрів на секунду або 7,2 кілометра на годину.

Компанія бачить майбутнє, де роботи, такі як G1 або його наступники, виконують різноманітні завдання: від допомоги по дому до промислових операцій та участі в небезпечних рятувальних місіях.