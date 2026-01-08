Ця сонячна електростанція на колесах насправді є роботом, який сам шукає світло для підзарядки

Компанія Jackery представила на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі незвичайний пристрій – автономного робота Solar Mars Bot, який самостійно пересувається в пошуках найкращого освітлення для зарядки. Цей мобільний сонячний генератор оснащений штучним інтелектом та системами навігації, завдяки чому може працювати як вдома, так і в польових умовах.

Як працює сонячний робот від Jackery?

На відміну від стаціонарних сонячних панелей, Solar Mars Bot здатен самостійно переміщатися територією та визначати оптимальні точки для отримання сонячної енергії. Завдяки вбудованому машинному зору та навігаційним технологіям пристрій може патрулювати подвір'я або кемпінг, аналізуючи освітленість різних ділянок, пише 24 Канал з посиланням на Gizmochina.

Дивіться також Футуристичний робот, якого можна осідлати, вийде на 15 років раніше запланованого

Коли робот знаходить місце з найбільшою кількістю сонячного світла, він автоматично займає позицію та розгортає свої панелі для зарядки в потрібному напрямку, зазначає виробник Jackery на сайті продукту. Складна конструкція сонячної батареї розкривається в кілька окремих панелей, що дозволяє отримувати до 600 ватів енергії.



Solar Mars може слідувати за вами на вулиці / Фото Jackery



Solar Mars Bot / Фото Jackery

Після накопичення заряду Solar Mars Bot перетворюється на портативну електростанцію, яка може живити зовнішні пристрої через різні вихідні порти – смартфони, комп'ютери, освітлення, роутери тощо.

Основна перевага такого рішення – мобільність: робот може переміщатися туди, де його енергія потрібна найбільше, без необхідності переносити важке обладнання вручну.

Система моніторингу дозволяє роботу відстежувати власний рівень заряду батареї. Коли енергії стає недостатньо, пристрій автоматично прямує до найкращого місця, де він може зарядитися.



Solar Mars Bot / Фото Jackery

Всю актуальну інформацію про статус роботи власник може бачити в мобільному додатку.

Дистанційне керування та моніторинг через мережі 4G та 5G забезпечують постійний контроль над місцезнаходженням та станом заряду Solar Mars Bot у реальному часі.

Вбудований акумулятор має достатню ємність для тривалого використання без доступу до електромережі.

Робот також може забезпечувати електроенергією інструменти, електроніку або розважальне обладнання на природі. Міцна конструкція дозволяє Solar Mars Bot працювати на різних типах поверхонь та витримувати складні погодні умови, що робить його універсальним помічником як для домашнього використання, так і для активного відпочинку на відкритому повітрі.

Коротка презентація Solar Mars Bot, якого компанія тизерила ще два роки тому: відео

Що відомо про компанію Jackery?

Jackery – це американська компанія, заснована в 2012 році в Каліфорнії. Вона спеціалізується на виробництві портативних електростанцій, сонячних генераторів і панелей, а також зарядних пристроїв і павербанків. Компанія є одним зі світових лідерів на ринку портативних джерел електроживлення та визнана більш ніж 100 авторизованими ЗМІ і організаціями по всьому світу.

Jackery має солідну репутацію у галузі портативної енергетики, пише OneClick. З 2018 року компанія продала понад 1,5 мільйона пристроїв по всьому світу з глобальним охопленням від США до Європи, Японії та Китаю. Компанія зареєструвала 222 патенти на портативні електростанції та сонячні генератори і отримала 12 визнаних міжнародних нагород, включаючи Red Dot Design Awards, IF Design Awards, A' Design Award & Competition та CES Innovation Awards. Бренд був визнаний найкращим виробником сонячних генераторів за версією New York Times, CNET та Digital Trends.​

Jackery має гарну репутацію серед клієнтів завдяки клієнтоорієнтованому підходу та високоякісній продукції, котра пропонує гарну продуктивність, довговічність і зручний дизайн.