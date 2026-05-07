Neuralink створила робота для операцій на мозку з надточною навігацією

Neuralink розкрила нові подробиці про роботизовану систему для встановлення мозкових імплантів. Саме вона може стати ключем до розвитку нейроінтерфейсів.

Компанія Neuralink, співзасновником якої є Elon Musk, представила спеціалізованого робота для проведення операцій із встановлення мозкових імплантів. За словами розробників, система забезпечує точність, яка перевищує можливості навіть досвідчених нейрохірургів. Про це пише Ubergizmo,

Дивіться також Паралізований чоловік пограв у World of Warcraft після імплантації чипа Neuralink

Як працює робот-хірург Neuralink?

Робот створений для імплантації надтонких електродів у моторну кору мозку. Ці "нитки" значно тонші за людську волосину, тому ручне введення є надзвичайно складним і ризикованим.

Саме тому Neuralink вважає роботизовану систему критично важливою для розвитку інтерфейсів "мозок – комп'ютер".

Чим робот відрізняється від традиційної нейрохірургії?

Ключова особливість системи – надточна візуалізація мозку в реальному часі. Робот використовує вісім камер оптичної когерентної томографії та спеціальні сканери, які дозволяють бачити структуру тканин під поверхнею мозку.

Це дає змогу точно вводити електроди між кровоносними судинами, мінімізуючи ризик їх пошкодження.

Ще одна важлива перевага – робот не потребує повного видалення твердої мозкової оболонки, відомої як dura mater. Натомість система проколює її максимально акуратно, що робить операцію менш інвазивною.

За даними компанії, такий підхід має одразу кілька переваг:

менший ризик інфекцій;

швидше відновлення пацієнтів;

скорочення тривалості операції;

нижча ймовірність ускладнень після втручання.

У Neuralink стверджують, що пацієнти потенційно можуть відновлюватися за кілька днів замість тижнів, як після класичних операцій на мозку.

Чи замінить робот нейрохірургів?

Попри високий рівень автоматизації, компанія наголошує, що операції не відбуваються без участі людей. Нейрохірурги контролюють увесь процес і можуть втрутитися у випадку технічних або фізіологічних проблем.

Робот бере на себе найбільш делікатну частину – введення електродів, де потрібна точність на мікроскопічному рівні.

Одним із найбільших викликів для Neuralink залишається довгострокова сумісність імплантів із людським мозком.

Як пише Interestingengineering, організм сприймає чіп як сторонній об'єкт і запускає імунну реакцію. З часом навколо електродів формується рубцева тканина, яка погіршує передачу сигналів між мозком і пристроєм.

Через це ефективність імплантів може поступово знижуватися.

Зараз дослідники працюють над новими матеріалами та спеціальними покриттями, які мають зробити електроди більш "біосумісними" і дозволити їм довше функціонувати без деградації сигналу.

Чому це важливо для майбутнього нейроінтерфейсів?

Технології на кшталт Neuralink розглядаються як основа майбутніх інтерфейсів "мозок – комп'ютер". У перспективі вони можуть допомогти людям із паралічем керувати технікою силою думки, відновлювати комунікацію після травм або навіть взаємодіяти з AI-системами напряму через мозок.

Втім, саме складність і небезпека операцій довгий час залишалися головним бар'єром для масового розвитку таких технологій. Роботизована система Neuralink може стати спробою вирішити цю проблему.