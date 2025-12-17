Штучний інтелект виходить на вулиці: у Китаї з'явився особливий робот-контролер

У місті Ханчжоу запрацював новий робот-поліціянт на базі штучного інтелекту, який керує транспортним потоком на одному з найжвавіших перехресть міста. Машина заввишки з людину вміє розпізнавати порушників правил дорожнього руху та робити їм зауваження. Поки що робот працює разом зі звичайними інспекторами, але в майбутньому його можливості планують розширити.

Як працює новий робот-регулювальник?

Гуманоїдний робот Hangxing No. 1 заввишки 1,8 метра розпочав службу на початку грудня на перехресті доріг Біншен та Чанхе у районі Бінцзян. Машина обладнана камерами високої чіткості та сенсорами, може свистіти у свисток і синхронізована із системою світлофорів на перехресті, пише 24 Канал з посиланням на New Atlas.

Дивіться також У Китаї представили робота, який найбільше схожий на людину і має дві "статі"

Робот виконує стандартні жести регулювальника – зупиняє та пропускає транспорт, а також відстежує порушення. Він помічає мотоциклістів без шоломів, пішоходів, які переходять дорогу в неправильному місці, та інших порушників правил на перехресті. Коли він фіксує порушення, голосом попереджає людей про неправильну поведінку на дорозі.



Робот Hangxing No. 1 / Фото CGTN

Управління поліції Ханчжоу впровадило робота як частину пілотної програми використання роботизованих офіцерів. Зараз Hangxing No. 1 виконує роль помічника для інспекторів-людей, а не їхньої заміни.

Чиновники планують оновити його великою мовною моделлю в майбутньому. Це дозволить машині підказувати дорогу й активніше взаємодіяти з учасниками руху.

Поки що робот особливо сподобався пішоходам, які з цікавістю спостерігають за його роботою.



Робот Hangxing No. 1 / CGTN

Хоча точний час роботи від батареї для Hangxing No. 1 не вказано, подібні роботи в інших китайських провінціях працюють від 6 до 8 годин на одному заряді, зазначає CGTN.



Робот Hangxing No. 1 / CGTN

Технологія Hangxing No. 1 пройшла довгий шлях з вересня 2016 року, коли в аеропорту Шеньчженя почав працювати робот AnBot. Та модель більше нагадувала банкомат на колесах, але на той час вважалася передовою. Враховуючи швидкий розвиток робототехніки, цілком імовірно, що нинішній Hangxing No. 1 також виглядатиме застарілим уже через рік чи два.



AnBot під час патрулювання в Китаї / Фото People's Daily

Hangxing No. 1 – не перший робот-поліціянт на китайських вулицях:

У Шеньчжені вже працює модель PM01 від компанії EngineAI, яка також носить яскравий одяг працівника поліції.

Минулого грудня місто Веньчжоу отримало сферичного робота RT-G від Logan Technology.

У червні у Чендгу з'явився власний гуманоїдний регулювальник руху для допомоги на завантажених вулицях західного міста.

Роботу Hangxing No. 1 показали у короткому ролику: дивіться відео