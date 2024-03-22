Робот Magirus допоміг гасити пожежу, що виникла на місці російського удару на Одещині

Magirus Wolf R1 – це робот тактичного реагування, який дозволяє рятувальним службам лишатися поза небезпечною зоною. Одна з таких машин допомогла ліквідувати наслідки російської атаки по Одеській області.

Magirus Wolf R1

Завдяки роботам, зокрема й конкретно цьому, рятувальники уникають небезпеки обвалу або сильного нагрівання, залишаючись на відстані від небезпеки. Він керується за допомогою спеціального пульта, надаючи оператору зображення в реальному часі зі своїх камер.

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Повністю електричний привід у поєднанні з гусеничною системою руху безшумно переміщує Wolf R1 по найскладніших поверхнях, дозволяючи йому діяти майже в будь-яких умовах. А ще він оснащений роботизованою рукою.



Magirus Wolf R1 під час роботи / Фото ДСНС



Рятувальник із пультом керування роботом Magirus / Фото ДСНС

Сфери застосування цього робота дуже різноманітні. Оскільки він зводить до мінімуму взаємодію людини з небезпечним оточенням, його можна використовувати у всіх видах ризикованих завдань з пожежогасіння, розвідки та безпеки, забезпечуючи таким чином максимальний захист персоналу аварійно-рятувальних служб.

Робот особливо підходить для:

Гасіння пожеж на пересіченій місцевості, наприклад, рослинності або лісових пожеж.

Гасіння пожеж у промислових цехах або будівлях.

Підтримки в операціях з гасіння пожеж під час розвідки штурмового загону.

Підтримки в операціях пожежогасіння за допомогою тепловізора.

Підйомних робіт за допомогою лебідки.

Виявлення небезпечних речовин та поводження з ними за допомогою дистанційного маніпулятора.

Входу чи виходу з приміщень.

Логістичних завдань із причіпним пристроєм і буксирним навантаженням до трьох тонн.



Magirus Wolf R1 / Фото Magirus Group

Wolf R1 має 4 статичні спрямовані камери, 2 рухливі камери для нормальної та теплової передачі зображення, баштову камеру з кутом огляду в 360 градусів зі звичайним і тепловим зображенням, 6 яскравих світлодіодних прожекторів (може збільшуватись до 12 штук), додаткове потужне світлодіодне навколишнє освітлення.

Ця потужна машина також уміє подавати до 2000 літрів води за хвилину під час пожежогасіння, розпилюючи її на 65 метрів перед собою. Щоб утриматись на місці, вона використовує спеціальні кігті для безпечної стійки.

Роботом можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування з радіусом дії до 150 метрів або з автомобіля-носія через спеціальну мережу Magirus TacticNet з радіусом дії до 2 500 метрів.



Magirus Wolf R1 / Фото Magirus Group

Уся система має широкі можливості до модифікацій та може оснащуватися різноманітними додатковими опціями – супроводом за допомогою тепловізійного дрона, додатковими маніпуляторами, спектрометром (виявляє випромінювання), додатковим захистом, причепами та іншим.

Magirus Wolf R1 в Україні

Судячи з усього, в Україні таких роботів є два або більше. Один раніше допомагав рятувальникам гасити пожежі в Тернополі, а другий сьогодні відпрацював на об'єкті Одещини. У 2023 році одного такого робота оцінювали в 10 мільйонів гривень.

Рятувальники не розповіли, де саме залучили Wolf R1.

: Росія в ніч на 22 березня завдала численних ударів до Україні. Загалом було повідомлено про 151 засіб ураження, черед яких були ракети та "Шахеди". ППО знищила 92 цілі. Внаслідок атаки уражень зазнали, зокрема, енергооб'єкти Одещини.