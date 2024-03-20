В основі конструкції SKOOTR лежить сфера великого діаметру, встановлена в рамі на підшипниках, що дозволяє їй вільно обертатися, не зміщуючись. Ця особливість дозволяє роботу долати перешкоди або підніматися сходами, зберігаючи рівновагу на опорній сфері.

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На рівних поверхнях робот балансує і котиться на цій сфері за допомогою невеликих кульок на кінцях кожної з трьох ніг. Для пересування на кінцівках від ніг біля кульок відходять гумові накладки.

Як створювали робота

Доцент Талія Мур (Talia Y. Moore) з Лабораторії еволюції та руху в біології та робототехніці Мічиганського університету (EMBiR) поділилася іскрою натхнення для розробки SKOOTR:

Ідея вразила мене, коли я каталася на своєму офісному стільці серед студентських груп. Я зрозумів, що пасивне обертання стільця дозволяє легко повертати його в будь-якому напрямку, і я можу використовувати ноги для різних маневрів, залишаючись при цьому напрочуд стабільним. Ця всебічна маневреність нагадує те, як тендітні морські зірки змінюють напрямок під час плавання,

– розповіла науковиця.

Стабільність SKOOTR є визначною особливістю, як зазначає Мур. Інженери провели численні експерименти зі SKOOTR, і його майже неможливо перекинути під час роботи. Ще ж і надто, він здатен на набагато більше, ніж можна припустити з його вигляду й рухів.

Піднімаючи сферу ногами, SKOOTR може долати перешкоди, які були б складними для інших роботів, що котяться. Він навіть може підніматися сходами.

Деталі проєкту, включно з конструкцією та рекомендаціями щодо збірки, доступні на сайті ArXiv.

Кілька цікавих фактів про SKOOTR

Платформа працює на Arduino Uno, використовуючи інерційний блок для руху.

У майбутньому планується оснастити робота додатковими датчиками і навчити його краще орієнтуватися в просторі, планувати рух і опанувати навички картографії.

Весь проєкт коштував близько 500 доларів, при цьому всі компоненти, окрім 3D-друкованих частин тіла та кінцівок, є комерційно доступними.

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Цей інноваційний проєкт не лише демонструє потенціал передової робототехніки в розвідці і доставці, але й демонструє творчу синергію між природним дизайном і технологічними досягненнями. Робот SKOOTR є свідченням захоплюючих можливостей на перетині робототехніки та біомімікрії.