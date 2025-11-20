Автономні поїздки стають реальністю – Waymo, Zoox і Tesla оголосили про велике розширення

Світові лідери у сфері повністю автономних служб таксі оголосили про масштабні плани розширення. Компанії Waymo, Zoox і навіть Tesla активно нарощують свою присутність, роблячи цілком імовірним, що наступне таксі, яке викличете, приїде без водія. Waymo планує значно збільшити кількість міст, де працює їхній сервіс, Zoox запрошує перших пасажирів, а Tesla відкриває доступ до свого застосунку.

Сьогодні Waymo вже має активний сервіс, відкритий для широкої громадськості, у таких містах, як Фенікс, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Остін та Атланта. Але компанія не зупиняється на досягнутому. Waymo заявила, що до кінця цього року запустить ще п'ять нових великих міст, а повний публічний доступ у них з'явиться у 2026 році. Ці нові локації включають Маямі, Даллас, Г'юстон, Сан-Антоніо та Орландо. Це дозволить компанії завершити формування так званого "Техаського трикутника" – регіону, що охоплює п’ять найбільших міст цього району. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TechRadar.

Як Waymo та конкуренти змінюють ринок перевезень?

Це розширення відбулося відразу після оголошення, що Waymo також почала пропонувати повністю автономні поїздки на автомагістралях у Феніксі, Сан-Франциско та Лос-Анджелесі. Це, теоретично, дозволяє роботаксі складати конкуренцію таксі, керованим людьми, на значно довші дистанції. Компанія швидко стає лідером ринку, розширюючи свою діяльність зі швидкістю блискавки. Навіть більше, раніше цього року Waymo анонсувала, що її послуги незабаром з'являться в Лондоні та інших містах по всьому світу. Наразі Waymo використовує переобладнані моделі Jaguar I-Pace.

Ще один розробник роботаксі, Zoox, також повідомив про відкриття списку очікування для громадських пасажирів у Сан-Франциско. На відміну від Waymo, яка використовує переобладнані авто, Zoox має спеціально створену платформу. Їхні транспортні засоби більше схожі на автономні капсули на колесах, а не на традиційні пасажирські автомобілі, і були розроблені для максимальної просторовості та практичності. Компанія вже працює в Лас-Вегасі, але запуск її програми "Explorers Program" у Сан-Франциско означає, що деякі учасники, які раніше записалися до списку очікування, вже отримали запрошення забронювати свою першу поїздку.

Тим часом, Tesla намагається наздогнати конкурентів. Ілон Маск роками активно пропагував автономний райд-хейлінг, стверджуючи, що його сервіс Robotaxi стане ключовим джерелом прибутку в недалекому майбутньому. Хоча запуск сервісу був відносно повільним – він працював лише на невеликій території Остіна, штат Техас, і часто з водіями-випробувачами за кермом – схоже, що тепер є прогрес. Tesla відкрила доступ до послуги практично для всіх. Все, що потрібно, це мати застосунок, який поки що доступний лише через App Store від Apple і вимагає операційної системи iOS. Таким чином, наразі подавати заявки можуть лише користувачі iPhone. Цей крок свідчить про намір Маска розширити діяльність і наздогнати інших великих гравців на сцені. Однак, Waymo, як бачимо, розширює свою діяльність блискавично, що робить її складним суперником, якого буде важко наздогнати.

Коли, за словами Маска, роботаксі Tesla їздитимуть без водіїв?

Ілон Маск заявив, що до кінця року Tesla зможе прибрати операторів безпеки з частини своїх роботаксі в Остіні. Компанія також планує розгорнути автономний сервіс у 8–10 нових штатах США до кінця 2025 року, серед яких можуть бути Невада, Флорида та Аризона.

Віцепрезидент із розробки ШІ ПЗ Ашок Елусвамі уточнив, що роботаксі Tesla вже проїхали понад 250 тисяч миль в Остіні та понад 1 мільйон миль у Сан-Франциско. Попри успіхи, Маск підтвердив, що під час запуску сервісу в нових регіонах компанія все одно використовуватиме операторів безпеки – принаймні на перших етапах. Раніше Маск прогнозував, що до кінця 2025 року роботаксі Tesla зможуть обслуговувати половину населення США, а власники звичайних авто зможуть оновити свої машини для автономного керування без нагляду людини.