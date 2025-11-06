У роботі Приват 24 стався збій: користувачі скаржаться на проблеми з доступом

Вранці, 6 листопада, користувачі мобільного застосунку Приват 24 почали повідомляти про збої в роботі сервісу. Клієнти банку натрапили на труднощі при здійсненні грошових переказів, поповненні мобільних рахунків та проведенні інших платежів.

Наразі жодних офіційних коментарів від пресслужби ПриватБанку щодо ситуації, що склалася, не надходило, інформує 24 Канал.

Дивіться також У системі безпеки Лувру виявили абсолютно сміховинну прогалину

Причини збою та орієнтовні терміни відновлення повноцінної роботи сервісів залишаються невідомими. Варто зазначити, що подібні технічні проблеми виникали й раніше, наприклад, 6 вересня та 1 листопада, і тоді банк інформував про проведення відновлювальних робіт.

Наразі при спробі отримати доступ до застосунку деякі користувачі натрапляють на повідомлення про технічні роботи.



В Приват 24 технічний збій / Скриншот 24 Каналу

Рекомендації для користувачів

Наразі варто утриматися від повторних спроб провести одну й ту саму операцію. Рекомендується очікувати на офіційні повідомлення від банку щодо стабілізації роботи Приват 24.

Останні значні збої у роботі популярних сервісів