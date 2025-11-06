У роботі Приват 24 стався збій: користувачі скаржаться на проблеми з доступом
- 6 листопада користувачі Приват 24 повідомили про збої в роботі сервісу, зокрема труднощі з грошовими переказами та поповненнями мобільних рахунків.
- Причини збою залишаються невідомими, і користувачам рекомендується чекати офіційних повідомлень від банку щодо стабілізації роботи.
Вранці, 6 листопада, користувачі мобільного застосунку Приват 24 почали повідомляти про збої в роботі сервісу. Клієнти банку натрапили на труднощі при здійсненні грошових переказів, поповненні мобільних рахунків та проведенні інших платежів.
Наразі жодних офіційних коментарів від пресслужби ПриватБанку щодо ситуації, що склалася, не надходило, інформує 24 Канал.
Причини збою та орієнтовні терміни відновлення повноцінної роботи сервісів залишаються невідомими. Варто зазначити, що подібні технічні проблеми виникали й раніше, наприклад, 6 вересня та 1 листопада, і тоді банк інформував про проведення відновлювальних робіт.
Наразі при спробі отримати доступ до застосунку деякі користувачі натрапляють на повідомлення про технічні роботи.
В Приват 24 технічний збій / Скриншот 24 Каналу
Рекомендації для користувачів
Наразі варто утриматися від повторних спроб провести одну й ту саму операцію. Рекомендується очікувати на офіційні повідомлення від банку щодо стабілізації роботи Приват 24.
Останні значні збої у роботі популярних сервісів
- Amazon Web Services (AWS): 20 жовтня зіткнувся з масштабним збоєм через проблему з DNS, що призвело до мільярдних збитків та відключення багатьох пов'язаних сервісів. Припускають, що повільне відновлення було пов'язане зі звільненням досвідчених інженерів, яких частково замінили на ШІ.
- YouTube: 16 жовтня 2025 року платформа зазнала глобального технічного збою, через який користувачі в багатьох країнах не могли переглядати відео та стикалися з повідомленнями про помилки.
- Соціальна мережа "X": 2 липня сервіс пережив великий збій, під час якого користувачі скаржилися на проблеми з доступом, завантаженням стрічки та відправкою повідомлень.