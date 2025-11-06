В работе Приват 24 произошел сбой: пользователи жалуются на проблемы с доступом
- 6 ноября пользователи Приват 24 сообщили о сбоях в работе сервиса, в частности трудности с денежными переводами и пополнениями мобильных счетов.
- Причины сбоя остаются неизвестными, и пользователям рекомендуется ждать официальных сообщений от банка по стабилизации работы.
Утром, 6 ноября, пользователи мобильного приложения Приват 24 начали сообщать о сбоях в работе сервиса. Клиенты банка столкнулись с трудностями при осуществлении денежных переводов, пополнении мобильных счетов и проведении других платежей.
Пока никаких официальных комментариев от пресс-службы ПриватБанка по ситуации, сложившейся, не поступало, информирует 24 Канал.
Смотрите также В системе безопасности Лувра обнаружили абсолютно смехотворный пробел
Причины сбоя и ориентировочные сроки восстановления полноценной работы сервисов остаются неизвестными. Стоит отметить, что подобные технические проблемы возникали и раньше, например, 6 сентября и 1 ноября, и тогда банк информировал о проведении восстановительных работ.
Сейчас при попытке получить доступ к приложению некоторые пользователи наталкиваются на сообщение о технических работах.
В Приват 24 технический сбой / Скриншот 24 Канала
Рекомендации для пользователей
Сейчас стоит воздержаться от повторных попыток провести одну и ту же операцию. Рекомендуется ожидать официальных сообщений от банка по стабилизации работы Приват 24.
Последние значительные сбои в работе популярных сервисов
- Amazon Web Services (AWS): 20 октября столкнулся с масштабным сбоем из-за проблемы с DNS, что привело к миллиардным убыткам и отключения многих связанных сервисов. Предполагают, что медленное восстановление было связано с увольнением опытных инженеров, которых частично заменили на ИИ.
- YouTube: 16 октября 2025 года платформа претерпела глобальный технический сбой, из-за которого пользователи во многих странах не могли просматривать видео и сталкивались с сообщениями об ошибках.
- Социальная сеть "X": 2 июля сервис пережил большой сбой, во время которого пользователи жаловались на проблемы с доступом, загрузкой ленты и отправкой сообщений.