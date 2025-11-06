Пока никаких официальных комментариев от пресс-службы ПриватБанка по ситуации, сложившейся, не поступало, информирует 24 Канал.

Причины сбоя и ориентировочные сроки восстановления полноценной работы сервисов остаются неизвестными. Стоит отметить, что подобные технические проблемы возникали и раньше, например, 6 сентября и 1 ноября, и тогда банк информировал о проведении восстановительных работ.

Сейчас при попытке получить доступ к приложению некоторые пользователи наталкиваются на сообщение о технических работах.



В Приват 24 технический сбой / Скриншот 24 Канала

Рекомендации для пользователей

Сейчас стоит воздержаться от повторных попыток провести одну и ту же операцию. Рекомендуется ожидать официальных сообщений от банка по стабилизации работы Приват 24.

