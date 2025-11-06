Наразі жодних офіційних коментарів від пресслужби ПриватБанку щодо ситуації, що склалася, не надходило, інформує 24 Канал.

Причини збою та орієнтовні терміни відновлення повноцінної роботи сервісів залишаються невідомими. Варто зазначити, що подібні технічні проблеми виникали й раніше, наприклад, 6 вересня та 1 листопада, і тоді банк інформував про проведення відновлювальних робіт.

Рекомендації для користувачів

Наразі варто утриматися від повторних спроб провести одну й ту саму операцію. Рекомендується очікувати на офіційні повідомлення від банку щодо стабілізації роботи Приват 24.